【新冠肺炎】林正財指南韓疫情有些失控　禁當地非港人入境非政治考慮

▲ 行政會議成員林正財認為，南韓新冠肺炎疫情嚴峻有些失控，有需要果斷堵截源頭。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情蔓延南韓，當地近日確診個案急增，港府昨日（24日）晚上向當地發出紅色外遊警示，籲港人如非必要勿赴南韓；今日早上6時起不容許來自南韓、或14日內到過南韓的非香港居民，入境本港。行政會議成員林正財認為，措施是基於南韓當地疫情嚴峻，有失控情況，需果斷堵截源頭，並非政治考慮。

林正財出席一個電台節目時表示，南韓當地確診個案上升得快，特別是大邱市疫情絕對有失控跡象，相當多的確診個案未能找到感染源頭，疫情爆發有如湖北省上月底的情況，因此有需要果斷堵截源頭，強調所有防控措施，都是按專家意見而採取。

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林正財認為，本港有本錢採取圍堵政策，認為市民戴口罩、勤洗手、減少聚會等，並非太空科技般困難的事。他又指，不喜歡聽到市民指政府態度是「擠牙膏」，認為刷牙都不會一下子將整支牙膏擠出來，強調政府採取的措施，是按疫情發展而定。

林正財說，世衞對疫情已有態度上的改變，本港有本錢採取圍堵政策，認為市民戴口罩、勤洗手、減少聚會等，並非太空科技般困難的事；又不喜歡聽到市民指政府處理疫情的態度如「擠牙膏」，政府採取的措施是按疫情變化而定。

對於港府將安排包機接載滯留湖北港人返港，林正財指，內地當局樂意提供協助，但接送他們到機場的交通環節屬最大困難，加上滯留港人意願不一，認為問題並不在於內地當局是否容許他們離開返港。



他又說，疫情至今兩個月，見到市面及食肆人流漸多，認為市民應學懂正確衞生意識，政府應考慮不再一刀切將運動場所封閉，但建議暫時不要重開有關更衣室。

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記者：陳曉瑩