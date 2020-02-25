【復課安排】全港學校最早於4月20日復課　教育局也會考慮分階段復課

▲ 教育局局長楊潤雄指出，之後的復課安排也會分階段進行。

新冠肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情持續，教育局今日（25日）公布，文憑試DSE考試如期在3月27日開考，而全港學校復課日則最早於4月20日復課。教育局及考評局下午2時舉行記者會，公布有關學校及文憑試的安排。

教育局局長楊潤雄指出由於新冠肺炎未有明顯減退的情況，全港學校延長停課時間，最早會在4月20日復課，不過會分階段復課，也會盡早通知學校，以及讓持分者盡早準備，但確實日期有待進一步評估，局方傾向屆時會分階段復課。

他表示聽取學界意見後，決定停辦今個學年的所有全港系統性評估，包括所有說話及紙筆的評估。楊潤雄指鼓勵學生在家中「停課不停學」，希望學校及家長多溝通，也決定停辦今個學年的全港性系統評估。至於本學年學生津貼安排，增加學生津貼1000元至3500，會在抗疫基金成立後大概星期發放，呼籲家長盡快到學校領取及交回表格。

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▲ 教育局局長楊潤雄（中）公布因應武漢肺炎疫情，全港停課至復活節後。。（馮漢柱攝）

楊潤雄又指再延長復課的時間，因為如果要準備開學的物資，相信學校及家長也有足夠時間準備，而最近的物資短缺情況有改善，在決定何時復課時都是考慮的因素。至於分階段的復課安排，現時未有決定，當然也會考慮先從年紀比較大的學生開始，因為他們比較有能力照顧自己，不過教育局也會考慮可能有小學也想開課，所以會多與業界溝通後再決定。

至於小五的呈分試，一般於6月進行考試，在6月底至7月遞交分數，建議學校因應教學內容再決定如何考試。至於暑假是否需要補課以追上進度，他建議學校可以因應教學情況以及需要作出相關安排。

至於文憑試的安排，由於公開試坐位編排不同，加上考生一般沒有社交的接觸，而且文憑試對學生的升學非常重要，根據專家評估只要大家依照缺做好防護措施，文憑試各科筆試如期在3月27日展開，詳細內容見另稿。

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記者：伍瑋瑋