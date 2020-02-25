【新冠肺炎】工聯會：歡迎政府包機接滯鄂港人　接獲630宗湖北港人求助

▲ 工聯會歡迎港府將派出包機分批接載湖北省港人返港。（經濟日報記者攝）

新冠肺炎疫情持續，因湖北省多個城市封城，超過2,000名港人滯留當地。港府昨晚（24日）宣布，將派出包機分批接載湖北省港人返港，並優先撤離滯留武漢市港人。工聯會今日（25日）表示，歡迎特區政府落實有關安排，該黨會持續跟進滯留湖北港人的情況。

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪表示，該黨至今收到630宗在湖北省的港人求助，大部分都有迫切性的需要回港，其中68宗是特別緊急需要的求助個案。他又指，求助個案涉及5名孕婦，12歲或以下兒童77名，當中半歲或以下嬰兒有3名，就有長期病患及孕婦個案，該黨已轉交政制及內地事務跟進。

滯留湖北省的侯小姐已懷孕達25周，1月18日經西九高鐵站回湖北。她指昨晚收到將有包機回港消息非常開心，因為疫情關係，已滯留黃石市多時，又未能與身處本港的丈夫及10歲女兒見面，1個多月來心理壓力非常大，也不敢到當地醫院做產檢。

另外，回鄉送殯之後滯留武漢市的邱太，亦對可返港消息十分興奮，坦言「開心過過年」，明白回港後要接受14天強制檢疫, 但希望可以盡快回港

。不過，她同時擔心回港檢疫的安排，憂慮返港期間增加交叉感染風險。

工聯會將約見政制及內地事務局了解計劃細節，要求政府早日與當地相關部門協商，包括港人來往機場的交通安排，盡快安排首批港人回港，並希望政府同時開展規劃湖北其他地區的市民回港安排。

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記者：莫稼浩