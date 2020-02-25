【新冠肺炎】聶德權指接回湖北港人無政治考慮　僅因本港檢疫措施增加

▲ 政制及內地事務局局長聶德權指，至今才派包機接走港人，並非出於政治考慮，而是因為過去本港檢疫設施未妥善準備。（資料圖片）

政府將會派包機接載滯留湖北的港人回港，政制及內地事務局局長聶德權今早（25日）出席電台節目時表示，至今才接走港人，並非出於政治考慮，而是過去本港檢疫設施未妥善準備。聶又指，對南韓封關是因為當地疫情發展急速，不對內地完全封關是因為兩地聯繫密切。

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新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐湖北，多國較早前曾派包機撤僑，而港府終於昨（25日）宣布派包機，接回濟留港人。聶德權今早在電台節目指，現在才接港人，是因為香港的檢疫設施由疫情開始到駿洋邨用作隔離前，只有4個檢疫中心共150個單位，隔離設施不足。

聶德權又指，由武漢封城起，已積極研究接走港人，現時湖北省有約2,700名港人，政府正與當地省政府商討細節，希望盡快掌握需要乘坐包機的人數。

本港今早6時起禁止來自南韓或14日內到過南韓的外地旅客入境，被質疑做法和應對內地疫情不同。聶德權回應指，內地相較南韓，與香港的聯繫較為密切，且往來的大多是香港人，所以處理手法會有所不同。

責任編輯：陳梓蔚