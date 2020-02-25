【台灣復課】自私媽拒為發燒兒請假圖吃藥避檢測　兒科醫生：這是非常沒公德心行為

▲ 自私媽拒為發燒兒請假，圖吃退燒藥避體溫檢測。

新冠肺炎（武漢肺炎）在台灣的疫情緩和，當地學校在今日（25日）復課，校園都加強防疫。不過，有台灣兒科醫生表示，有家長近日帶同發燒的孩子看病，竟問吃了退燒藥，是否就能避過校門口的體溫檢測，令醫生不禁批評「這是沒公德心的行為」，呼籲家長別讓生病孩子上學。

台灣兒科醫生陳木榮在其facebook專頁「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」發文，近日有媽媽帶發燒的孩子來看病，然而媽媽在離開診所前卻問：

開學後，早上出門吃了退燒藥，還會被校門口額溫槍測量到發燒嗎？

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讓生病孩子上學沒公德心

陳木榮質疑，生病的孩子本應在家休息，怎麼還有機會到校門口測體溫。媽媽卻想孩子吃退燒藥掩蓋發燒的症狀，騙過校門口的體溫檢測，順利進入學校。

這是非常沒有公德心的行為。

生病停課機制除了靠家長自律，學校亦需要建立客觀的標準。陳木榮指出，雖然生病的孩子不一定會發燒，但發燒的孩子一定是生病，學生只能用發燒這個症狀，再篩檢出部分生病的人，進一步保護學校裡健康的孩子。而老師能做的，只是測試學生體溫作評估。

結果你不但把生病的孩子往學校送，還叫他吃退燒藥騙過溫度檢測，這真的很過分。生病的孩子在家休息，這是基本的公德心。

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陳木榮提醒，孩子出現發燒、有咳嗽、流鼻水、拉肚子等症狀，必須留在家中休息。即使退燒了，在不吃退燒藥的情況下，至少觀察24小時體溫算穩定，才算是退燒。絕對不要以為吃了藥物掩蓋住孩子的症狀就沒事，這些孩子在學校還是會傳染疾病給其他同學的。家長亦應提醒孩子多洗手，絕不要用手摸眼睛、鼻子和嘴巴。

責任編輯：王明芳

