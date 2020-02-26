【法證先鋒IV】 扮死屍瞓真空袋1個多小時　謝芷倫被壓至五官變形

▲ 李施嬅大讚謝芷倫在《法證先鋒IV》表現專業。

TVB熱播劇《法證先鋒IV》好評如潮，在《法證先鋒IV》新案件「真空袋封屍案」內，謝芷倫（Jan）扮演死屍出場。劇中的她扮演的珠寶店職員趙潔被殺害後，其屍體封在有床蝨的真空袋中，繼而被棄屍大海成為浮屍，同場的李施嬅大讚謝芷倫專業。

謝芷倫接受TOPick訪問分享拍攝感受，不怕辛苦的她認為最重要是戲劇效果夠逼真，十分專業。

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▲ （TVB截圖）

謝芷倫困在真空袋1個多小時

Jan向TOPick透露：「有數場戲需要『瞓』入真空袋內，之後抽空，因為抽光袋內的空氣才夠真實，試過壓到臉部、眼球、鼻都變形。」她又謂：「數場膠袋戲中，外景那一場戲最為深刻，『瞓』了個多小時也沒有移位，當然不會將膠袋封口，因為我不想浪費岀岀入入的時間。」

謝芷倫感謝幕前、幕後同事，「他們都很照顧我，怕我『焗親』，幫我『潑涼』，給枕頭讓我墊住頭部，又給我喝水等。」

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▲ （TVB截圖）

真空袋只有少量氧氣

Jan指出：「公司很重視膠袋抽真空這場戲，因為安全問題，在開拍之前，我有開會預先綵排及練習如何『瞓』在膠袋內，之後同事再協調如何將膠袋抽空。」

謝芷倫表示，拍攝過程十分安全：「有專人試過在膠袋內能夠抖氣，我們有預先討論如何在膠袋內溝通，是可行及安全的。在工作人員監視下我才開始綵排的，所以很安全。其實抽真空後也會留少許空氣，因而我只需要閉氣數秒，起初嘗試時也會驚，但試了很多次之後就習慣了。」

Jan特別提醒觀眾切勿模仿，「抽真空後我只是閉氣數秒，所以是安全的，不過觀眾千萬不要亂學啊！」

▲ （TVB截圖）

拍打戲左手甩骹

至今化死屍妝，謝芷倫說：「不是化了很久，不過化瘀痕、損傷位需要一些時間。」不少觀眾都心痛Jan演戲時會很辛苦，她回應：「不辛苦，最重要是岀來有效果、夠真。」

此外，Jan於戲中有少量打鬥場面，她說：「演打鬥戲時甩了左手手骹，拍攝時為了演得更逼真，便就住力真做。怎知拍攝後，膊頭位置很痛，應該是拉傷了筋。」被問到有沒有看醫生時，她回應：「沒看醫生，拉筋而已。」

▲ （TVB截圖）

獲李施嬅讚專業

李施嬅日前於社交平台貼出劇照，劇中飾演法醫的她與Jan同場演戲，並大讚對方專業。

她寫道：「其中最深刻的一場戲。明天（25日）見。#死屍唔易做#法證先鋒4#好專業的演員#謝謝專業演出#forensicheroes#DrMan.」

她其後再貼出影片分享拍攝花絮，並說：「大家都在問這個封密膠帶屍體是怎麼拍。是每一個鏡頭只能拍很短時間，就要cut幾，讓演員休息。做死屍真的很辛苦。#法證先鋒4 裡面每一個做屍體都演員都好專業，好辛苦。 感恩這麼多人能夠目到他們的專業。#makingof#behindthescenes#forensicheroes4」

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記者：梁樂欣