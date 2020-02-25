【宣布出櫃】洪朝豐跟寶詠琴分手後成同性戀　公開擇偶要求：要似我一樣浪漫

▲ 洪朝豐公開承認性取向。

洪朝豐出櫃！上月5日踏入60歲的洪朝豐，今日（2月25日）於社交平台公開性取向，宣布出櫃！正於泰國進行第四度短期出家的洪朝豐，今日於社交平台撰長文公開自己是同性戀者，剛迎來60歲的他想重新出發，對愛情仍有期盼，洪朝豐寫道：「自此活在光天化日底下，不再驚怕。」

洪朝豐於Facebook以《六十出櫃書》為題撰文寫道：「我終於出櫃了，就在六十歲，甲子之歲，重頭出發，自此活在光天化日底下，不再驚怕。出櫃後，我期待可以正式幫助因為雙性戀或同性戀性傾向，而感到不安與茫亂的人。」

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▲ 洪朝豐在迎來60歲之年公佈出櫃。（取自facebook）

洪朝豐曾跟葉桂好歷一段6年婚姻，之後兼跟名媛寶詠琴相戀過，他於文中直認曾是雙性戀。

洪朝豐稱：「我天生雙性戀，結過婚，其後跟男生和女生交往，和前女友寶詠琴分手後，我成為百分百同性戀者。由雙性戀至同性戀，我經歷很多。我天生就是要幫助雙性戀者與同性戀者。這是我的生命任務，責無旁貸。」

撰文中洪朝豐更提到對愛情依然充滿希望，他說：「我知道今年，我會遇上真愛，因為我值得。如果對方想結婚，我會毫不猶豫，跟他結婚。我不會再因為寂寞，而去愛上人。」

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▲ 洪朝豐跟友人慶祝60歲生日。（取自facebook）

最後洪朝豐更列出選擇愛侶的「四大訴求」，包括：要對父母好、必須尊敬長者、尊敬老師，以及跟他一樣浪漫。

對於洪朝豐宣佈出櫃，不少網友也讚他勇敢。

曾歷兩次患癌險死

60歲的洪朝豐無論自身及戀愛經歷也豐富，他於1983跟大學時期認識的葉桂好結婚，可惜婚姻只維持了6年，二人育有一子洪葉。

▲ 洪朝豐在DJ生涯有不少高峰。（取自facebook）

1998年，洪朝豐與年長6歲的寶詠琴相戀，當年二人愛得高調，寶詠琴更以「置之死地而後生」形容二人的關係。

可惜相戀11個月二人分手，其後更爆發激烈罵戰，當時患上躁狂症的洪朝豐更曾稱：「我一隻手指捽死佢！」，其後曾復合後再度分手。

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▲ 誠心信佛的洪朝豐，曾先後四次剃度短期出家。(取自Facebook)

2017年，洪朝豐確診患上舌癌，切除2/3根舌頭後，發現癌細胞已擴散至淋巴，他稱切除舌頭後嗓音受影響，進食已失去味覺，幸好前妻葉桂好重情重義，一直在他的身邊照料。

直到2018年，他確診患上淋巴癌，兩度患癌的洪朝豐曾有輕生念頭，幸好最後成功抗癌。