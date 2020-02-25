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【新冠肺炎】法庭停擺開庭無期　高院首次以電話會議作指示聆訊

社會 13:14 2020/02/25

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

高等法院將首次以電話會議作指示聆訊。（經濟日報資料圖片）

本港法庭因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情而停擺約1個月，高院法官今（25日）就一宗原定於本月中開審的民事案件，首次以電話會議形式召開指示聆訊，據了解會議其中一方為前律政司司長袁國強。法官在會議上決定暫將案件押後至3月2日開審，法官並料於本周五，就今日召開電話會議的決定頒布書面理由。

高院今開庭處理一宗民事索償案，涉及正被強制清盤的數碼動力影音科技有限公司，由利保亞洲有限公司代表，代為向Mei Ah Entertainment Group Limited及其董事唐慶枝、美亞（香港）有限公司及銀運科技有限公司追討貨款共逾6,400萬元。有關案件原定2月18日開審，但因應法庭停擺而需押後。

法官高浩文今透過電話會議形式召開指示聆訊，據了解，會議上其中一名代表答辯方的是前律政司司長、資深大律師袁國強，而今次會議僅電話通話，與會各方未能透過視像見面。法官於會議上決定暫將案件押後至3月2日開審，由於涉案其中1名證人身處俄羅斯，因此屆時法庭將會安排於科技法庭進行審訊。

法官又提醒與訟各方需確保只帶必需的人士到法庭，以盡量減少法庭內聚集的人數，而每名進入法庭的人士必須配戴口罩及配合法院大樓的防疫措施。法官又表示料於本周五（28日）就今次召開電話會議的決定頒布書面理由。

據了解，大律師公會早前曾去信司法機構，提議法庭以創新科技協助恢復運作，例如以視像會議形式進行聆訊等，惟司法機構表示現有法律並不容許上述安排。

記者：楊詠渝

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