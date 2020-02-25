杜德偉受疫情影響個唱延期　留家避炎陪囝囝享天倫樂

▲ 杜德偉一家三口。（取自IG）

新型肺炎肆虐，嚴峻的疫情影響下，杜德偉《起來get up巡迴演唱會》北京首站演出後，原本下月澳門站演出，近日延期舉行，Alex只好與家人留港避炎，並趁機陪伴妻兒，盡情享受親子樂。

Alex還為囝囝AJ首次下廚給他焗了一個超級愛心的朱古力士多啤梨蛋糕逗得A J開心不已，連聲稱讚:「daddy 好叻啊！」

為了留住這甜蜜時刻，杜太充當攝影師把溫馨父子樂的片段拍下來，視頻中蓄了鬍子的Alex 一副型爸模樣，從焗爐拿出蛋糕的一刻，已被AJ讚嘆不已。

▲ Alex陪囝囝一同整蛋糕。（影片截圖）

雖然首次出手，但製成品卻相當不賴，連杜太也禁不住說：「nice!」

AJ目不轉睛看着眼前的朱古力蛋糕，落力跟Daddy配合將士多啤梨放上蛋糕上，待完成一刻AJ更急不及待一口一口的品嗜與daddy合力製造的蛋糕，Alex看著吃得滿嘴朱古力醬的AJ ，顯得滿心歡喜，而鏡頭外的杜太也被兩父子的溫馨場面逗得笑聲連連。

▲ AJ目不轉睛看着眼前的朱古力蛋糕。（滾動工作室圖片）

杜太稱在家中灌輸小朋友注意衛生，勤洗手、出外緊記戴口罩，小小A J亦乖乖的做足防禦措施。

天天住家的AJ，每天每餐都吃得津津有味，陪吃的她嘆謂肥了不少，但杜生竟然食極都唔肥。

▲ 杜德偉兒子AJ好趣緻。（滾動工作室圖片）

此外，趁天氣好的日子，他們一家三口也會去摘士多啤梨和釣魚，在注意衛生下享受家庭樂。