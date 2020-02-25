【正式告別】結束22年TVB賓主關係　敖嘉年收拾細軟：有緣再見

▲ 敖嘉年回大台收拾細軟離開，結束與TVB的22年賓主關係。

現年43歲的藝員敖嘉年，於上個月底宣佈結束與無綫超過20年的賓主關係，昨日特地回到電視城收拾細軟，同時跟相處多年、充滿回憶的200號儲物櫃道別。

敖嘉年於上月底在社交網站發文，宣佈已經完成所有的工作，終於要正式離開超過20年賓主關係的TVB：「最後要衷心說一聲多謝和感恩TVB，沒有TVB，我只是一位寂寂無名的小卒，多謝您，各位台前幕後的兄弟姊妹有緣再見。」

過去一個月，敖嘉年的繼續有工作在身，亦有接登台演出，還為音樂劇《天涯歌女》圍讀劇本。工餘時間更與一班藝人做義工，向有需要人士派發口罩等抗疫物資。

▲ 敖嘉年於上月底宣佈離巢。（facebook圖片）

今日凌晨敖嘉年在Facebook分享帖文，照片是他在TVB使用多年的儲物櫃，號碼正是200號：「200回憶，有苦有樂，但轉眼就過，回望時，原來一切也是快樂的，謝謝，有緣再見。」儲物櫃門貼上許多敖嘉年為劇集宣傳時的貼紙，充滿回憶。

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▲ 充滿回憶的貼紙。（facebook圖片）

敖嘉年於1994年參加TVB節目《歡樂今宵》舉行的「亞洲鐳射卡拉OK大賽」而入行，曾經任電影助理美術指導，又做過電台DJ主持深夜節目，直到1998年正式簽約無綫成為旗下男演員。

起初他擔任《城市追擊》的主持，直到2001年才參演首部劇集《封神榜》。敖嘉年於2009年憑《巾幗梟雄》蔣必文一角獲得「飛躍進步男藝員」獎項，其後於續集《巾幗梟雄之義海豪情》中飾演「排骨仔」一角再獲好評，入圍最佳男配角五強。最近與馬德鐘合作的劇集《伙計辦大事》成為他在無綫的告別作。

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▲ 《巾幗梟雄之義海豪情》（影片截圖）

不過瓣數多多的他早於2016年與TVB改簽部頭合約，開始往內地發展，與無綫完約後敖嘉年不仇沒工作，年少時曾經習武的他懂得跆拳道、南方拳術及大聖劈掛等，入主TVB前又做過DJ、美術指導、手袋設計，間中亦有接配音工作。

敖嘉年於2016年與圈外女友Betty結婚，據指太太是前美聯社記者，在敖嘉年事業低潮時二人曾合資開了一家廣告公司，至今公司已經上了軌道，敖嘉年把公司交予太太打理，自己則專心幕前工作。

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