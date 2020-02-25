【新冠肺炎】北角KFC員工確診事前無病徵　明苑中心分店即日起停業14天

▲ 香港肯德基（KFC）表示，一名於北角明苑中心分店工作的員工確診感染新冠肺炎。（曾秋文攝）

香港肯德基（KFC）今日（25日）表示，獲悉位於北角明苑中心分店一名員工確診感染 新冠肺炎，為昨日（24日）第76宗確診女患者的親妹，該員工於確診前並無出現任何病徵，經確診後已即時安排留院作隔離治療。KFC指，非常關注事件，明苑中心分店即日起暫停營業兩周，並全部銷毀所有已開封或經過處理的食物。

KFC說，為保障顧客及員工健康，涉事分店於昨晚得悉事件後已即時關閉進行徹底清潔及消毒，同時由即日起至3月9日期間暫停營業，所有已開封或經過處理的食物已全部銷毀。該分店其他員工暫時未有發現任何病徵，公司已安排他們即時進行至少14天自我家居隔離，除了密切跟進有關員工的健康狀況，同時將繼續與衛生防護中心作緊密聯繫，以跟進有關事件及配合任何相關安排。

▲ 分店門外貼出暫停營業告示。（曾秋文攝）

KFC續稱，非常關注有關事件並即時成立特別緊急應變小組以作出即時跟進及通報衛生防護中心等有關防疫部門作相應安排。與此同時，公司已即時暫停所有往來內地及其他國家之公幹及會議安排，以及由1月28日起要求全體員工申報自己或家人有關外遊記錄或計劃，若員工曾經往返內地或任何有確診個案之國家及地區，公司將安排涉事員工於回港後進行自我家居隔離至少14天，因應員工健康狀況再作上班安排。

KFC強調，早前分配防護口罩及相關消毒用品予各分店及全線員工使用，並早於1月25日起加強防疫措施，包括：

全線員工於每天上班前及下午3時必須量度體溫，確保員工健康狀況良好。如有員工出現發燒徵狀或感到任何不適，將安排員工即時休假以盡快求醫，並遵從有關醫學建議及進行有關治療。

全線員工於工作期間必須全程佩戴防護口罩。

全線員工需至少每小時清潔雙手並進行消毒，確保衛生。

外賣速遞員於每次回店後，除個人衛生清潔及清毒，隨行裝備包括外送袋、電單車尾箱及頭盔均會進行既定消毒程序。

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記者：陳曉瑩