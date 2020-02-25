《NASA無名英雌》女主角原型逝世　非裔數學家突破歧視助人類上太空

▲ 啟發電影《NASA無名英雌》的美國黑人女數學家Katherine Johnson逝世，享年101歲。

曾獲奧斯卡金像獎最佳影片提名的電影《NASA無名英雌》（Hidden Figures）講述3名非裔女性數學家與物理學家在尚未有電腦的年代，對美國太空總署（NASA）所作的貢獻，當中第一女主角原型、女性數學家嘉艾蓮莊遜（Katherine Johnson）周一（2月24日）過世，享年101歲。

消息由NASA署長Jim Bridenstine在Twitter公佈，而美國副總統彭斯（Mike Pence）及前總統奧巴馬也在Twitter發文悼念這位對航天科學貢獻良多的女數學家。

▲ 非裔女數學家嘉芙蓮莊遜對NASA的貢獻，啟發了2016年的奧斯卡提名電影《NASA無名英雌》。

消息指，嘉艾蓮莊遜於維珍尼亞州安祥逝世。NASA署長Jim Bridenstine在Twitter發文表示悼念：「她是美國英雄，她所有的開拓功績，我們永遠都不會忘記。」

美國副總統彭斯在Twitter說：「在面對種族歧視和種種困難情況下，她仍能為美國的太空發展項目帶來難以計算的巨大貢獻。」

嘉艾蓮莊遜曾於2015年獲當時的美國總統奧巴馬頒發總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom），他也有在Twitter發文悼念向她致敬：「她一輩子在幫助人類登上太空，今天，嘉芙蓮莊遜本人也成為一顆天上閃耀的星星，她成為數以百萬計人們的英雄，包括我和米歇爾。」

少女時代已熱愛數學的嘉艾蓮莊遜，14歲即高中畢業，之後獲得西維珍尼亞州大學數學和法語學士學位，成為一名教師。

1938年，她就讀西維珍尼亞大學設立研究所，她是當時唯一一名非洲裔美國女性，1953年向美國國家航空諮詢委員會（NACA）新部門投履歷正式獲得工作，後來在NASA利用早期的數位電腦寫程式協助美國探測太空的計畫，這些資料成了日後水星計畫（Project Mercury）的重要基礎。

▲ 2015年，莊遜獲時任總統奧巴馬授予總統自由勳章，以肯定她對美國航天發展的貢獻。（法新社圖片）

這部電影《NASA無名英雌》不只講述嘉艾蓮莊遜的成就，也同樣演出了當時她和一班非裔女性，因為膚色和性別受到的歧視，如跟白人同事要分開在不同地方工作，也不可以共用洗手間，但她們始終堅毅不放棄。

話說她手動計算首次載人的太空船「友誼7號（Friendship 7）」發射軌道；1962年，格倫（John Glenn）乘坐友誼7號完成繞行地球任務前，要求NASA打電話給莊遜，確認數據正確，才安心出發。莊遜這個人肉電腦，讓格倫成為首位進入地球軌道的美國太空人。

▲ 嘉芙蓮莊遜在親人及《NASA無名英雌》演員陪同下於2017年登上奧斯卡頒獎台任嘉賓。（法新社圖片）

嘉艾蓮莊遜等被世人遺忘的非裔女性數學家與物理學家的故事，被拍成2016年面世的電影《NASA無名英雌》（Hidden Figures），由Taraji P Henson飾演在ＮASA工作時期的嘉艾蓮莊遜。

此片2017年獲奧斯卡最佳影片提名，同年NASA以她之名為一間計算研究機構命名。