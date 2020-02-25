深水埗男子墮樓倒馬路中央送院亡　途人報警誤被車撞

▲ 深水埗欽州街男子倒在馬路中央昏迷，送明愛醫院搶救後死亡。（香港經濟日報資料圖片）

深水埗欽州街近警署，今日（25日）早上6時許，有人報警指懷疑一名男子被車撞倒卧馬路，警員到場調查，發現男子昏迷，由救護車送往明愛醫院後，惜於早上6時44分證實死亡。

警方事後調查，相信死者並非遇交通意外，及後在欽州街56號附近一大廈天台發現死者的遺物，男子姓陶（46歲），留有一封遺書，初步相信死因無可疑，現列作有人從高處墮下，送院後死亡；稍後會進一步剖屍檢驗確定死因。

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資料來源：本報綜合各機構網頁資料

記者：廖傑堯