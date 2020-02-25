【新冠肺炎】南韓4歲女童被幼稚園老師傳染　媽媽不畏險穿防護衣入隔離病房照顧

▲ 南韓一名4歲女童患上新冠肺炎，醫院酌情批准孩子的媽媽到隔離病房陪伴。

新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，韓國近日出現大爆發情況，本月25日累計感染人數多達977宗。大邱及慶尚北道地區成為疫情重災區，當中包括大邱一名4歲女童確診患上新冠肺炎（武漢肺炎），沒確診的女童媽媽，甘願冒險入隔離病房照顧女兒。

據《韓國中央日報》報道，南韓大邱一名4歲女童被幼稚園老師感染患上新冠肺炎，該老師曾參加新天地教會的禮拜活動。在新天地教會中，一名61歲婦人成為新冠肺炎「超級傳播者」，她是第31位在韓國國內確診的患者 ，曾發燒參加教會崇拜傳染，有指至少傳染予80人。

【新冠肺炎】韓國確診病例增至763宗 61歲 「毒后」被揭曾去大型汗蒸幕

允許媽媽入隔離病房陪伴

4歲患者出現發燒等症狀，當地衞生部門要求她在家隔離觀察狀況，之後檢測出了陽性結果，確診女童患上新冠肺炎，女童現已送往大邱醫院的隔離病房進行治療。新冠肺炎傳染性極高，一般情況下，穿著全套防護服的醫療人員方可接觸患者。

然而，女童年紀太小不適合獨自隔離，加上院方考慮到孩子症狀輕微，家屬和醫生討論後，決定讓媽媽進入病房陪伴女兒。沒有患病的媽媽不怕危險，穿上全套防護服進入隔離病房陪伴照顧女兒。

【武漢肺炎】小孩發燒被拒登機 非常父母發爛自行上機獨留子女在機場

兒童確診者多

在該名4歲女童確診前，南韓年紀最輕的新冠肺炎患者為11歲，皆未有破例讓家人入病房。至於23日，韓國出現16個月大幼兒確診病例，由於南韓患者當中有不少孩童，當地中央防疫對策本部正在與小兒傳染學會討論，有關針對小兒感染的治療方案。

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

責任編輯︰顏紫燕