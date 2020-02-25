【文憑試2020】文憑試筆試如期3月27日舉行　暫延至7月15日放榜

▲ 香港考試及評核局秘書長蘇國生。（馮漢柱攝）

本港新冠肺炎疫情持續，全港學校停課延長至4月20日，惟考慮及中學文憑試（DSE）公開試場地座位與日常課堂不同，及考生間並無社交接觸，教育局決定DSE各科筆試和英文科口試，將如期3月27日開考。

根據教育局及考評局安排，中學文憑試（DSE）各科筆試及英文科口試將如期3月27日開考，當中視覺藝術科於3月27日開考，4科核心科目包括中文、英文、數學及通識考試則於3月30日展開；而中文科口試則延期至5月18至26日進行，體育及音樂科實習試亦延至5月舉行。

教育局局長楊潤雄表示，DSE放榜日期將由原定的7月8日，順延一星期至7月15日；考生出席考試須戴上口罩，「原則上需自備，但考慮及現時口罩供應緊張，當局可為考生提供口罩。」

考評局3月5日起將向5.2萬名考生發出准考證，學校可因應考生考試日數，發放每日一個口罩；而370多名自修生則可憑准考證，到考評局3月16至26日領取口罩，當局已準備50萬個口罩。

香港考試及評核局秘書長蘇國生表示，當局不考慮於內地增設試場，提醒內地考生需於考試前14日前抵港，以足夠日子接受隔離檢疫；如考生於考試前14日內曾訪內地，或出現咳嗽等症狀，不應到試場應考。

蘇國生又指，聯絡文憑試的跨境自修生後，了解到有140人未能於考試前14天抵港。據教育局了解，現時仍有3名應屆考生滯留於武漢。

當局將向設有試場的350間學校，講解考試期間的檢疫措施，希望校方可為考生增闊座位距離至逾1米，及因應檢疫需要增聘監考人員。

蘇國生稱，按現行計劃如缺席筆試將不獲安排補考，如屬生病或隔離者而缺席，可憑醫生證明各考評局申請成績評估 ，局方將按機制處理申請，而甲類試卷評級由以往最高只達4級，是次可獲最高達5級評分。

他強調，有關安排不適用於自修生，如自修生因病需要，可申請退出考試，局方將會退回考試費。

至於閱卷程序，蘇國生稱會增聘閱卷員數目，同時用作閱卷的評核中心時間將延長由早上8時半至晚上11時半方便閱卷，中心亦都會加強清潔消毒，同時閱卷員需帶上口罩及作健康申報等。

楊潤雄補充，有關安排只適用於今年，因應是次疫情嚴重，對考試或再有嚴重影響，當局會盡快公布，亦籲考生好好把握時間應考。

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記者：陳正怡