【新冠肺炎】陳帆落區消毒小巴車廂　恒地資助噴納米光觸媒抑菌劑

▲ 陳帆（左）向小巴坐椅噴灑「納米光觸媒」抑菌劑。（梁偉榮攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，恒地旗下「抗疫基金」早前宣布為全港4350部公共小巴，噴塗可消毒抑菌的「納米光觸媒」保護膜，首批小巴即日起陸續噴灑消毒劑，抑菌有效期長達3個月。

運輸及房屋局局長陳帆今（25日）落區視察，即場為部分小巴車廂消毒，盼社會同心協力抗疫；恒地「抗疫基金」代表則承諾，資助項目不設上限，除了優先為小巴、的士業界噴塗保護膜，之後也會涵蓋學童褓母車，倘其他公共交通營辦商有需要，「抗疫基金」也會無上限傾力協助，料涉款數千萬元。

另外，新巴/城巴、電車公司亦考慮引入有關技術；九巴則已自費引入光觸媒抑菌技術。

▲ 據了解官、商、小巴業界僅花約個多星期討論後，就促成今次抗疫資助行動。（梁偉榮攝）

▲ 陳帆（左）於小巴車廂噴灑「納米光觸媒」抑菌劑。（梁偉榮攝）

官商運輸業界討論僅數天成事

據了解官、商、小巴業界僅花約個多星期討論後，就促成今次抗疫資助行動。

公共小型巴士總商會主席凌志強稱，感謝恒地提供全額資助，首階段已安排千多部小巴陸續噴灑抑菌劑。他指近日小巴業界的生意額平均跌至少一半，如今獲資助噴灑抑菌劑，對廣大乘客、業界來說可加強保障。

據悉於小巴內籠噴灑抑菌劑，每部車需時約15至20分鐘；之後需花約45分鐘，讓抑菌劑天然風乾。抑菌劑會於車廂坐椅、扶手、內籠形成消毒保護膜，倘保護膜遇上光源或吸收光源後，就會發揮電子作用殺菌，每次噴塗有效期長達3個月。

▲ 經噴灑「納米光觸媒」抑菌劑後，每部小巴車門外都會貼出藍色貼紙認證。（吳卓峰攝）

▲ 陳帆一星期內至少兩度落區，支持公共運輸業界加強清潔消毒，盼令業界及乘客安心。（梁偉榮攝）

陳帆：疫情或長時間延續 社會要齊心抗疫

運輸及房屋局局長陳帆稱，新型冠狀病毒肺炎疫情令人擔心，除了內地，全球也受到疫情影響，政府抗疫工作要加倍努力。

他感謝恒地支持運輸業界，捐贈納米光觸媒噴劑予業界抵抗疫情；他更即場向恒地代表爭取資助「加碼」，盼全港學童褓母車也獲資助，噴灑抑菌劑，獲恒地代表答允。他相信未來有一段頗長時間，疫情會延續，因此更需要社會齊心抗疫。

恒地：無上限資助料涉款數千萬

恒地「抗疫基金」代表郭一鳴稱，恒地 （00012） 聯席主席李家傑及李家誠兩兄弟，眼見疫情嚴重，盼透過抗疫基金出資，推出項目，讓更多市民受到保障。他指資助公共交通工具加強消毒，受惠層面廣，加上可協助小巴、的士業界這類小公司、自僱人士加強支援，項目值得推展。

他續稱，抗疫基金首階段投放一千萬元，但他形容這只是一個啟動，整個基金不設資助上限。倘計及其他抗疫支援措施，以至為全港所有公共交通噴灑抑菌劑，涉款肯定要數千萬元。現階段他希望「越快越好」，盡快先將4千多部小巴噴上抑菌劑，之後到的士、校巴等交通工具。

▲ 郭一鳴稱，倘各公共交通營運商也有需要噴灑抑菌劑，基金會無上限傾力協助，料涉款數千萬元。（梁偉榮攝）

▲ 小巴業界亦向陳帆表達訴求，包括加強支援電動小巴發展。（梁偉榮攝）

新巴城巴、電車研究引入光觸媒技術

電車公司發言人稱，正在研究光觸媒技術及應用，倘恒地有意將措施應用於電車，公司歡迎並樂意研究任何提升抗疫效能的措施。

新巴/城巴發言人稱，正聯絡數間提供光觸媒技術的消毒公司，了解產品對殺滅新型冠狀病毒的成效，再評估會否採用。

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記者：吳卓峰