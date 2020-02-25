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【新冠肺炎】先後8次檢測呈陰性　四川洗碗工終確診感染新冠肺炎

健康 15:11 2020/02/25

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

四川一名確診的洗碗女工，此前8次的核酸檢測均為陰性，令人驚訝。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，四川省安岳縣一位五旬洗碗女工日前亦被確診，但令人驚訝的是，她之前8次的核酸檢測均為陰性，直至昨日（24日）才正式確診，目前她正在資陽市第一人民醫院接受隔離治療。

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據內媒《四川日報》引述安岳縣應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情應急指揮部今日（25日）的公布指，來自安岳縣雙龍街鄉的56歲女患者，過去一直在重慶市九龍坡區一家酒店任職。由於該酒店早前有員工確診，故重慶市九龍坡區疾控中心向安岳縣發出協查函，安岳縣收函後於2月2日對女患者實施集中隔離醫學觀察。

女患者在2月7日至23日期間先後接受8次PCR核酸檢測，但結果均呈陰性，但因為女患者的雙肺外帶浸潤現象未見明顯改善，經市縣兩級專家本月16日的會診，診斷她為疑似病例，直至資陽市第一人民醫院昨日根據臨床症狀，才正式把女患者確診為新型冠狀病毒肺炎。

另一方面，安岳縣已對追蹤到的密切接觸者要求規範處置並進行病毒檢測，目前均呈陰性反應。

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責任編輯:羅嘉欣

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