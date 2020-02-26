【家居抗疫】小朋友缺乏戶外活動恐影響活動能力　物理治療師教簡易家居運動抗疫【內附運動圖】

▲ 物理治療也建議可以在家中進行親子運動，增加家庭樂。

新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19）疫情擴散，教育局昨日（25日）再公布延長停課至4月20日，小朋友長時間留在家中，不少家長也趁週末郊遊避疫，運動之餘又可以呼吸到新鮮空氣。不過原來只要姿勢正確，在家中亦可以進行有效的帶氧運動。居家的親子運動除了能傳親子關係更進一步外，更可以訓練孩子的肌肉力量，物理物理治療師卓玲慧及戴麟趾康復中心二級物理治療師陳以立就建議應養成於家中進行帶氧運動的習慣，又提供幾款簡易居家運動教學，無論是家長、停課學生或是在家工作的士都絕對適用。

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針對停課下，卓玲慧亦推介幾款簡單易做的親子運動，增加親子間的互動，同時也確保小朋友在家中依然能夠進行有效的帶氧運動。

小朋友長期居家的話就會經常按電話、打遊戲機或者攤在床上，長期缺乏活動下，肌肉力量會隨之而減少，其中平衡力、敏捷度以及協調能力方面也有機會受到負面影響。

物理治療示範2式親子運動：

１ 跳飛機練習，可訓練孩童的心肺功能以及平衡力

２ 單車運動（無敵風火輪） 可有助訓練核心肌肉以及腳步協調

▲ 圖1。（程志遠攝）

▲ 圖2。（程志遠攝）

至於有做運動的朋友，也可以在家中參考以下8式動作：

１ 眼部肌肉鬆弛法：眼睛分別向上、下、右、左、前、後、右上、右下、左上及左下各定格2秒。

▲ 第一式參考圖。（程志遠攝）

２ 使用具椅背的椅子，以提供足夠的承托，也可以毛巾或者枕頭緊貼背部，坐姿應為90度直角。

▲ 第二式參考圖。（程志遠攝）

３ 使用電腦時，於螢幕上顯示的第一行字幕需與垂直手臂後成水平位置。

▲ 第三式參考圖。（程志遠攝）

４ 手指手肩屈肌訓練，在穩定的面試，以手掌向下壓，身體傾前以拉扯前背肌肉，每次15秒共做3組。

▲ 第四式參考圖。（程志遠攝）

５ 下肢的肢體訓練，在穩固的地方上，前後膝頭半踹成直角，然後分別用力按壓，左右腳各3次，每次10秒。

▲ 第五式參考圖。（程志遠攝）

６ 平板支撐，可強化腹、背、手臂、臀部和雙腿等部位的肌肉。

▲ 第六式參考圖。（程志遠攝）

７ 胸背伸展運動，雙掌合十，手指緊扣，將手於頸後位置，將上半身向後拉扯，令前胸及胸背位置有拉壓感，以每次3下，每次3組進行。

▲ 第七式參考圖。（程志遠攝）

８ 上肢負重訓練，家長可手提著約三磅的水瓶，以左右手分別向前推收後，重複交替，以每次10下每組3次的方式進行，此舉有助訓練膊頭的穩定度。

▲ 第八式參考圖。（程志遠攝）

至於市民進行戶外時，例如是帶氧運動依然戴上口罩，卓玲慧就指出這個是錯誤的做法，基於運動時身體所排放的濕氣和汗水均會影響口罩功能。建議應找空曠且安全的地方，才脫下口罩進行運動。若然怕郊區再現「行山潮」，導致山野人頭湧湧的話而變相增加感染風險的話，居家運動可能也是一個好選擇。

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為防止社區爆發疫情，疫情期間，醫院以及不少門診都已經調整了非緊急服務，物理治療部會因應病人需要，改以電話形式會診，以了解病人的最新情況。未來更有機會以視像形式作遠診診治，確實情況需等待醫院作進一步安排。

記者：郭家穎