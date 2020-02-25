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被咬甩耳朵趙家賢入稟索償　禁制涉施襲者轉移資產

社會 19:42 2020/02/25

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

趙家賢Facebook圖片

東區區議員趙家賢去年11月於太古城被人咬甩左耳，他日前連同另外3名傷者入稟高等法院，向涉案無業漢提出人身傷害索償，並為禁止對方出售太古城單位轉移資產而申請禁制令，高院法官昨（24日）晚緊急開庭審理申請，並決定批出臨時禁制令，直至3月底再次聆訊。

原告趙家賢；被告陳真。趙家賢一方於入稟狀中指，去年‪11月3日在太古城2期地下西門外，他受到被告的襲擊及非法禁錮，因而受到人身傷害，趙因此入稟向被告追討賠償。

趙家賢Facebook圖片

趙家賢於社交平台發表聲明指，昨晚他已與涉案另外3名傷者溫浩倫、梁碧琪及親友就上述人身傷害索償入稟高院，並因為透過傳媒得知被告正委託他人割價出售其太古城住宅單位，有關交易將於今日（25日）完成，因此於法庭受疫情影響停擺期間，向法庭緊急申請臨時禁制令。聲明中指出當值法官昨晚已緊急開庭處理有關申請，並決定批出臨時禁制令，案件將於3月底再訊。
 
趙家賢回覆TOPick查詢時指，陳所持有的太古城單位市價值1,800萬元，但陳在羈留期間，授權妻子以僅1,450萬元割價急讓單位，而陳本人則持有1個外國護照，因此他認為陳有意圖而且很大機會轉移資產。

記者：楊詠渝

停擺 東區 太古城

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