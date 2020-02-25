【開心速遞】《愛回家》劇情被指醜化導盲犬　香港導盲犬協會列要點逐項投訴

▲ 《愛‧回家之開心速遞》被指醜化導盲犬。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》被指有醜化導盲犬的橋段，香港導盲犬協會於昨日（2月24日）譴責稱《開心速遞》的內容有誤導成份，更列出五大要項逐點澄清及反駁。

原因是TVB前晚播出的《開心速遞》以「瓜得補習社」為題，講述由陳嘉佳飾演的瓜姐，想為準備考DSE的女兒報讀「天才聯盟補習社」的課程，為測試出補習社是否符合要求，瓜姐找來各方好友留難George、熊心如及朱凌凌等人。

▲ 朱凌凌在劇中被「導盲犬」攻擊到一臉花痕。（影片截圖）

其中一幕講到一位扮演弱視的男學生，帶同一頭導盲犬到補習社，該頭導盲犬除了失禁，還撲向朱凌凌（吳偉豪飾）令其受傷，暗指該導盲犬亂吠和亂咬人。

香港導盲犬協會昨日在其Facebook就劇集作出回應，劈頭便指《開心速遞》有誤導及歧視成份，故列出以下五點希望逐一澄清。

1. 片段中的犬在室內小便

-導盲犬是經過專業訓練的服務犬，牠們會按照領犬員或使用者指示於室外去廁所

-導盲犬不會於室內去小便

-如導盲犬意外於室內失禁，一定是其健康出現問題，而有此問題的犬隻並不會擔任導盲犬

2. 片段中犬隻向著他人吠叫

-導盲犬經過特別訓練，牠們在工作時並不會向他人吠叫

3. 片段中犬隻咬/攻擊他人

-一隻合資格的導盲會經過多個考核。這試考試能確保犬隻對他人是安全的及能有效地提昇使用者的生活質素的

-導盲犬是不會咬或攻擊他人的

-所有性情不穩定、有咬/攻擊他人傾向的犬隻會於考核時被淘汰，完全沒有可能成為導盲犬

4. 片段中的犬隻並沒有配戴導盲鞍

-導盲犬於工作時一定會配戴導盲鞍

-導盲鞍有如制服一樣，導盲犬於公眾場所配戴導盲鞍以讓大眾知道牠們正在工作中

5. 片段中的導師說課程不適合視障人士

-根據《殘疾歧視條例》，這句說話是間接歧視。「間接歧視是指要所有人遵守或履行劃一的條件或要求，但這樣做實際試會對殘疾人士不利，兼且亦無充份理由需要加上該等條件或要求。」

▲ 香港導盲犬協會列出五點回應《開心速遞》的內容。（影片截圖）

香港導盲犬協犬直言對TVB感到失望，又指的錯誤訊息不但影響觀眾對導盲犬的印象、有損導盲犬的專業，更會加深大眾對視障人士的誤解，因此而導至歧視：

協會希望大家不要盡信電視劇情節，如你希望知道有關更多導盲犬的資料，歡迎到訪協會網站。我們更會不定時舉辦公眾講座，歡迎大家過來認識視障朋友的需要及導盲犬使用者的權益。

有網民留言稱，現實見到真正的導盲犬的表現都很專業，十分乖巧，指劇情有誤導之嫌，要求有關方面公開道歉及澄清。