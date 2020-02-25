【口罩供應】維特健靈生產3百萬個納米纖維口罩　預計3月中以成本價發售

▲ 維特健靈生產3百萬個納米纖維口罩，預計3月中以成本價發售。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，本地口罩供應緊張，一罩難求，幸有不少熱心港人自家生產口罩，幫助解決市民燃眉之急。維特健靈近日與廠商百達洋行（Focus）亦宣布製作納米纖維殺菌防毒口罩，首批預計3月中推出，將以成本價發售。

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4層設計 細菌過濾效率達95%以上

維特健靈有見社會最近因新型冠狀病毒爆發而出現口罩短缺，甚至連醫護人員亦擔心所需物資不足，決定與本港生產及研發空氣過濾專利物料MultiH®之廠商百達洋行（Focus）合作，以改良的創新納米纖維物料生產口罩，以生產藥物的標準及規格去製造高防護性的口罩。

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有別於坊間口罩的3層設計，納米纖維殺菌防毒口罩除了內外吸水及防水層外，中間的過濾層摒棄了傳統口罩的主要物料熔噴靜電棉，改為採用雙層設計，總共為4層。

▲ 口罩初步樣版。

內層會使用納米纖維網（Nanofiber），此物料以靜電紡絲設備生產，比一般口罩使用的超細纖維（Microfiber）更精密糼細及具高透氣性，有效隔絕空氣中更多懸浮粒子及病毒，同時加入了能破壞細菌胞膜的醫藥級別物質，具殺菌之效。

預計納米纖維殺菌防毒口罩可達美國材料和試驗協會（ASTM）F2100指標的第一級防護級別，即其細菌過濾效率（BFE）達95%或以上。

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3月中推出 將以成本價發售

維特健靈會將大埔廠房中騰出專業的無塵車間（Cleanroom）作為口罩生產工場。該無塵室的潔淨標準達國際ISO 8的製藥用級別，潔淨程度可作生產固體口服藥之用。室內的溫度、濕度、氣流、氣壓及照明系統等均有嚴格指引，部分指標更有專業人員每天檢查2次，確保達致最高的衛生標準。

▲ 達國際ISO 8標準的無塵車間。

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目前工場、機器設備、物料採購、人手管理等各方面作好安排，初步估計共可生產約3百萬個口罩，首批預計可於3月中推出。是次計劃內所生產的口罩均只會作捐贈之用或以成本價發售，不作任何牟利用途。

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責任編輯：徐穎彤