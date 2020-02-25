【IB攻略】善用停課時間制定有效目標　IB專家：獎勵自己每一個小成功

▲ 善用停課時間制定有效目標。（iStock圖片）

全球肺炎情況仍然未受控制， 每天還是有新的病情，就連南韓、新加坡都淪陷了，許多國際學校都採取了網上授課形式復課，避免學生師長交叉感染。

由於上課形式不同，這更加考驗學生的專注力和學習效率，如果有些學生趁著肺炎期間當作假期，虛耗光陰，這將會是十分危險的，縱使IB大考有可能因為疫情延期，但是同學仍然要面對考試，而且曾經暫時領先的IB學生也要小心，其他同學可能埋頭苦讀，肺炎過後將會成為勁敵也不出奇。 始終在家上課，難免有很多誘惑，如何保持自身競爭力和專注力，筆者將會在此專欄分享。

筆者就學時期，也曾經有相類似，不用上學的經驗。因為兒時成績不好，有段黑暗時期，筆者需要自修英國高考課程整整一年，最後考取了5科全A的成績，可以算是5個IB 的Level 7了，當年劍橋，港大醫科取錄條件也只是3A。 由考試不合格到最後成功奪得最高成績，和入讀香港最高學府，絕不是僥倖。因為學生自修，需要高度專注力和自律能力。

拆細目標 逐一擊破

筆者當年學會的其中一個技巧就是如何制定有效目標。很多學生的目標，都是說說罷了，或者只是空想。例如你的目標是IB 40 分，你就要細分如何得到40分。每天空想你會達到IB 40分是不切實際的。你需要知道每科應該得到的成績，而且每個科目成績的要求是多少。例如IB數學 standard level 的7分要求就是72% 左右，同學做練習時就以這個標準努力，當然每年成績有變，筆者認為練習成績比上年Level 7 高出5% ， 較為安全。

獎勵自己每一個小成功

IB課程緊湊，學習壓力也很大，每位老師，家長到要學生不斷努力。但是不要忘記，長期拉緊的橡皮筋是很容易斷開的。IB Level 7 不是一朝一夕的，不要想一步登天，而是想今天有什麼小目標需要完成。例如筆者最喜歡的運動就是游泳，這就當是我工作後的獎勵。那麼我今天的任務就是完成一整年，兩份IB數學模擬考試（每份卷子時間為90分鐘）。

當我完成卷子時，我今天不會再做另一份新的卷子，縱使可能我晚飯後還有一兩小時的空閒時間，我會選擇去游個夜泳，讓肌肉和腦部放鬆，準備下一天的戰鬥。所以這就是為什麼筆者即使在考大考的時候完全不緊張，亦沒有睡眠不足影響表現的原因。當你達到每天的小目標，同學應該適時獎勵自己，可以是看喜歡的劇集，吃喜歡的零食，做喜歡的運動，懂得work hard也懂得play hard才是IB教育的精髓。

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