【學是疫學非】長期戴口罩增暗瘡粉刺　是非精分享疫情下護膚小貼士【有片】

▲ 是非精麥美恩、馮盈盈、何依婷、劉穎鏇及戴祖儀分享防疫生活點滴。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐下，防疫衛生已成大家生活習慣。TVB《學是疫學非》內的一班「是非精」：麥美恩、馮盈盈、何依婷、劉穎鏇及戴祖儀，接受TOPick專訪，分享她們的防疫生活小貼士。

事實，香港人對新冠肺炎的重視程度愈發提高，外出時罩不離口，但長期戴口罩就易令人感頭暈不適，愛美的女士們更因戴口罩衍生化妝及護膚難題。

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▲ 「是非精」戴祖儀、劉穎鏇、何依婷、馮盈盈及麥美恩（左起）分享疫情下生活點滴。（湯炳強 攝）

長期戴口罩增暗瘡粉刺

戴祖儀表示：「戴口罩後生了很多暗瘡粉刺，而且口罩常與臉部磨擦，令皮膚很乾，一定要天天都用深層保濕的面膜。」她又補充：「我現在化妝都化得很薄，可避免掉粉到口罩。」

此外，馮盈盈就建議女士可轉用「Lip tint」染唇液的唇膏質地，代替「Lip gloss」 唇彩。

為加強定妝效果，劉穎鏇就指會更頻密使用定妝保濕噴霧，減少脫粉情況出現。

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▲ 戴祖儀表示現在化薄妝，避免臉上的粉掉到口罩。（湯炳強 攝）

酒精搓手液致脫皮

至於每次進食後，麥美恩稱：「我會先以水清拭唇部，因為我的嘴角較乾及易脫皮，所以會用薄荷膏厚敷，感覺較滋潤保濕。」

除時刻戴口罩保護臉部外，手部也因常洗手及使用酒精搓手液而較為乾燥及脫皮。

平時已很著重雙手護理的何依婷，也有自己的保養小方法：「使用酒精搓手液令我手上的關節位脫皮情況嚴重，但手乾及龜裂會增加患上濕疹及主婦手的機會，所以保濕非常重要。」

她續指：「因為我有養貓所以手洗得更頻繁，每次摸牠前及後都會先用酒精或洗手，待手乾淨及乾爽後，再即時搽上潤手霜。」

▲ 何依婷表示雙手保濕很重要。（湯炳強 攝）

而麥美恩亦提醒，勿過量使用酒精搓手液：「搓手液始終都是化學品，過度使用會令皮膚乾燥與龜裂，如果有傷口會更難痊癒，最簡單的方法就是勤用肥皂及清水洗手。」

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防疫生活點滴

新冠肺炎案例上升，市民人人自危，雖然減低患病的最好機會就是減少外出，留在家中「自我隔離」，但外出工作卻是無可避免。

眾是非精就在拍攝時加強衛生意識，馮盈盈謂：「雖然我們拍攝時戴不到口罩，但鏡頭外都做足安全措施，如吃飯時避免聚餐，一人一碟減低感染。」

劉穎鏇補充指：「拍攝時都與在現工作人員好好溝通，除我們以外全部都戴上口罩，非常安心。吃飯時如果不能避免下要分享食物，就一定要用公筷。」

▲ 劉穎鏇使用保濕噴霧，以減少脫粉出現。（湯炳強 攝）

工作外，是非精都變身做宅女留家做運動、睇劇、煮飯、看書、學習，打發時間。馮盈盈指：「我有追劇學演技，又有學煮菜，還把黎耀祥的著作《戲劇浮生：黎耀祥論演技與人生》重複讀了一遍，每個階段都有不同的領悟。」

而自認最「宅」的劉穎鏇就忙於在家溫習，為今年12月的工商管理學位畢業作好準備。減少外出後，劉穎鏇與戴祖儀都異口同聲稱：「不外出用餐已是最有效的減肥方法，因在家煮食沒味精及減少用調味料，相對較健康。」

▲ 馮盈盈建議轉用「Lip tint」染唇液代替「Lip gloss」 唇彩。（湯炳強 攝）

與家人聚天倫

人人自我隔離，留家時間增多，家人相處及溝通自然更緊密。近日爸媽從加拿大回港的麥美恩更「因禍得福」：「入行後未試過有連續7天的假期可以陪伴父母，雖然媽媽有點小潔癖，把我家中反轉並要一起清潔，但可以有住家飯食及陪伴家人，是很溫馨的一件事。」

何依婷也謂與家人多了溝通：「有天媽媽很興奮地訊息我，原來是她買到了兩卷廁紙，大家都多了分享生活上的事，互相幫忙分工去買東西。」

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▲ 麥美恩提醒勿過量使用酒精搓手液。（湯炳強 攝）

馮盈盈表示：「抗疫這段時間大家都變得很簡單，知足常樂，即使有廁紙都已很開心。雖然這是一個危機，但大家都會一同面對難關，而且提高了的衛生意識，往後都一定要謹記在腦中。」

疫情當前，縱使仍未受控，市民人心惶惶，但是非精都勉勵港人一定要保持正能量，因開朗的心境有助增強免疫力。而且抗疫是全香港人的事，大家互相幫助，及多關心身邊人也是非常重要！

記者：陳家瑩、梁樂欣