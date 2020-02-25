【新冠肺炎】新增3宗確診涉港鐵及肯德基員工　北角佛堂的經書及洗手間驗出病毒

▲ 一名在北角KFC工作的員工確診，患者曾到北角福慧精舍。（林宇翔攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，本港今日新增３宗確診個案，累計共84宗，包括一對母子，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新確診的其中一宗個案，男患者住在藍田興田邨彩田樓，為港鐵旺角東站站務職員，他於2月20日最後一日上班，工作有配戴口罩，並會自己用膳，2月22日求醫後確診。

另外兩宗新增個案涉及一對母子，一同居於北角百福花園康福閣，其中55歲的母親是早前曾到北角「福慧精舍」佛堂後確診女病人的妹妹，她在北角明苑中心KFC廚戶負責炸雞工作，沒有接觸顧客，但2月3至8日曾到過北角「福慧精舍」佛堂，2月9至22日則主要上班或留在家中，最近無外遊。

其24歲的兒子在中環一號廣場上班，同樣無外遊紀錄，確診前沒有病徵，在母親發病後到律敦治醫院求醫，因肺炎有花而入院治療。

張竹君指，現時有7宗涉及北角「福慧精舍」佛堂的感染群組，其中2名緊密接觸者亦染病，衞生防護中心的熱線至今接獲153人致電稱曾到佛堂，當中22人會安排接受檢疫，其他要接受醫學監測。

她續稱，衞生防護中心前日（23日）曾到佛堂採集33個環境樣本檢測，涵蓋扶手﹑電梯﹑鎖匙洞﹑椅子﹑佛杯﹑燈掣等範圍，其中兩個在經書有表面與跪墊，以及佛堂洗手間水嚨頭開關手柄上的樣本，均對新冠肺炎病毒呈陽性反應，現正就病毒基因進行分析，研究病毒存活的時間，其餘樣本檢測結果則呈陰性，由於病毒可能在環境存在一段時間，中心一星期後將再到佛堂採樣檢測。

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記者：伍瑋瑋、陳曉瑩