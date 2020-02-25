【眼睛防疫】眼科醫生教3招眼睛防疫大法　眼鏡早晚消毒勿戴隱形眼鏡

▲ 有眼科醫生指，捽眼易增肺炎的感染風險，建議3招眼睛防疫大法。

新冠肺炎疫情肆虐，全球各地出現確診案例，人人戴上口罩保護自己，但是有台灣眼科醫生表示，只是戴口罩及勤洗手並不足夠，更提醒小朋友及家長要做好眼睛防疫，切忌擦眼睛。

綜合台灣媒體報道，中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山提醒家長和小朋友，眼睛、鼻子及嘴巴等器官均有黏膜，黏膜雖可以保護器官，卻也是病菌的出入口，陳瑩山建議3招保護眼睛大法。

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1. 不要用手擦眼睛



陳醫生建議，小朋友應勤洗手，切記不要用手擦眼睛，避免讓眼睛有「空窗期」 成為病毒來源。

2. 每天早晚用酒精消毒眼鏡

陳醫生提醒，如果小朋友或家長有戴眼鏡，每天早晚要以酒精擦拭消毒眼鏡，或者再多戴上淺色的太陽眼鏡。作多一層保護。

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3. 不要戴隱形眼鏡

另外，醫生表示雖然隱形眼鏡可能每天清洗，但外出會沾染骯髒的空氣如PM2.5或病毒等在隱形眼鏡鏡片上。眼角膜和結膜是眼睛保護層，隱形眼鏡會藏到結膜中，因此易因摩擦造成表皮破皮、缺損，病菌可能從傷口趁虛而入，造成眼睛感染及發炎，比較容易染上結膜炎。

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四步驟舒緩眼紅不適

除此，醫生發現不少小朋友沒有發燒或上呼吸道感染的症狀，但眼睛發紅，就會懷疑小朋友是否罹患新冠肺炎。要舒緩眼紅不適，他建議可做這四步驟：

1.不要再擦眼睛



2.用冷凍毛巾冰敷眼睛



3.可用以往醫生開的眼藥水滴眼睛舒緩痛楚，但眼藥水應放於雪櫃且時間不過2個月



4.馬上前往眼科看診

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責任編輯：梁節儀