【新冠肺炎】九巴乘客量減至少3成暫無計劃裁員　採「納米光觸媒」技術為車隊消毒

▲ 九巴及龍運巴士已採用「納米光觸媒」技術，為車隊作醫學級消毒。（梁偉榮攝）

新冠肺炎蔓延，市民外出難免會接觸到公共場所，例如巴士等高危地方。九巴及龍運與一間本地科研公司合作，用「納米光觸媒」為車隊進行醫學級消毒，是本港首次有專營巴士公司引入有關技術；九巴於今（25日）現場實驗證明該技術能有效消毒。

九巴指，採用的「納米光觸媒」技術已獲得國際認證，車廂內的座椅、扶手及其他表面，均形成消毒保護膜，該層納米光觸媒保護膜在吸收光能後，會持續釋放電子並產生有殺滅效能的活性氧，而活性氧即時在物件表面進行消毒、殺菌和分解污染物；即使斷絕光源後，仍可繼續運作8小時，令消毒不會間斷。

九巴即場以微生物採檢測試於10日前採用納米光觸媒技術的巴士座椅的細菌含量，發現座椅上的菌量只有2至5（RLU），實驗證明該技術能有效消毒防菌。

▲ 九巴指，公司旗下4,000多架巴士將陸續採用新技術，提升公共交通衞生安全，預計數月內完成。（梁偉榮攝）

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，該技術十分適合於交通工具這種環境較封閉的地方使用，以醫學級技術消毒巴士車廂，「有些時候清潔車廂好難清潔得到細孔，但這個技術能覆蓋整個車廂，長效抑制病毒生長，科學亦證實有效殺菌，只要採用噴灑納米，「什麼都不用理就可消毒殺菌」，噴灑一次能維持3個月；九巴及龍運亦會繼續維持每天的以消毒劑為車廂進行清潔，全面提升車廂清潔，保障乘客及員工健康。

林子豪又指，未來會繼續與該間科研公司合作，公司旗下4000多架巴士將陸續採用該技術，提升公共交通衞生安全，預計數月內完成，現已有數百架巴士完成採用。

▲ 九巴在車箱內添置消毒搓手液。（梁偉榮攝）

被問及巴士班次有否疫情影響，林子豪表示於疫情下出行人數確實減少，乘客量減少3至4成，因此無奈縮減約2成班次，不過現時已調整至只縮減1成，「學校繼續停課，公司又有居家工作的安排」，故認為已足夠客量需要。不過他指，雖然票務收入大程度縮減，但仍會盡力保持員工「人人有工開」，故公司暫未有計劃裁員及減薪。

被問及政府早前向各大巴士公司借口罩，惟之後要全數歸還。林子豪表示，當有足夠供應量會歸還，「涉及數量不算多」，又感謝政府助公司解燃眉之急。

記者：洪芷晴