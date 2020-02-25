【齊心抗疫】搜購5千支消毒噴霧贈清潔工　JW王灝兒：我哋要繼續加油

▲ 王灝兒搜購抗疫用品贈有需要市民。(取自instagram)

新冠肺炎在港蔓延，市民努力搜購抗疫產品，而藝人們也關心一眾弱勢社群，搜購抗疫產品送贈他們，而歌手王灝兒（JW）於社交平台透露訂購了5千支消毒噴霧，將會透過社福機構贈予有需要的人士，她更為大眾打氣，當中寫道：「我哋要繼續加油，繼續抗疫。」，發放正能量！

JW王灝兒在今日（2月25日）於個人IG透露，已收到早前訂購的5千支消毒噴霧，文中透露會將消毒噴霧捐贈香港婦女勞工協會及樂施會，從照片所見她親力親為搬貨。

▲ (取自instagram)

王灝兒寫道：「我一直希望可以出一份力幫手，一個月前訂嘅5000支抗疫消毒噴霧終於到了，好希望可以將呢啲消毒噴霧捐俾有需要嘅低收入家庭，特別係前線清潔香港嘅清潔工人，所以我會將佢哋分別捐俾香港婦女勞工協會嘅清潔工人工會同樂施會。我哋要繼續加油，繼續抗疫！大家一定要身體健康。」

▲ (取自instagram)

其實王灝兒一直想為市民出一份力，本月初她已於IG透露心聲，她寫：「好多事情想幫手⋯一路都在找方法出一分力！大家一定要堅強，加油！互相照顧！」

而為了抗疫，王灝兒亦乖乖留在家「自我隔離」，有「地獄廚神」之稱的她更趁機在家練習下廚藝，跟男友Tarzan於家裡享受下廚樂。