【疫情減壓】常困在家避疫易憋出病　大自然導師推介市區森林浴增免疫力

▲ 原為執業律師的Amanda，患上卵巢癌三期，康復期間體會到親近大自然、覺察自省的生活方式，有一種神奇的療癒力量，棄當律師變大自然導師，推廣森林浴。

每日不時留意著新冠肺炎（武漢肺炎）疫情的新聞，難免令人精神崩緊和喘不過氣。「香港森林浴」創辦人Amanda Yik，為美國自然及森林療癒嚮導及計劃協會的森林療癒嚮導，兩年前起致力在香港推動森林浴，於現在撲口罩、搶日用品這兵慌馬亂的時刻，讓心靈回復平靜與安寧。

森林浴一詞源自日本，意思為在沐浴在森林之中，享受大自然的氛圍。在外地亦被視為一種自然療法或生態治療，藉著提升個人身心健康，達至療癒效果。

▲ 越來越多人對森林浴有興趣，每次約十多人一同參與，跟大自然進行交流互動。（圖片來源：受訪者提供）

律師變大自然導師

Amanda本是執業律師，本來以為過著健康的生活，卻診斷出卵巢癌三期。康復期間體會到親近大自然、覺察自省的生活方式，有一種神奇的療癒力量，因而認識了森林浴。她赴澳洲修讀專業嚮導課程，作維期半年、學費大約3,000美元的課程及訓練，回港後進行實習。

▲ Amanda病癒後離開法律界，一邊經營「香港森林浴」，一邊當自由工作者。（圖片來源：受訪者提供）

很多人誤以為森林浴即是行山，Amanda說：

一般人不太理解森林浴的概念，比起有目的、有終點的行山，森林浴除了在感官上感受森林，更著重人與大自然、或是人與人之間的交流互動。透過一些分享環節或簡單活動，來建立一個連結及關係，以達至療癒力量。

減壓兼提高抵抗力

森林浴的功效有科學實證帶來益處，當中包括控制血壓及血糖、鬆弛神經、減低壓力荷爾蒙、增強免疫力及消除疲勞，心理上也可以提升情緒抗抑鬱、釐清思緒、建立同理心以及對大自然的欣賞等。Amanda希望有一天森林浴可以正式納入醫生處方中，對慢性疾病患者，帶來正面的醫療效果。

▲ 每次有領十多個陌生人進行森林浴，每次都有不同感受及體驗。（圖片來源：受訪者提供）

她補充：

我們這一代人生活壓力大，心靈脆弱情緒也不穩，內心長期也有一種孤獨鬱悶的狀態，很多生理及心理疾病的根源因此而起。森林浴不僅能夠純粹放鬆身心及減壓，而是更深一層，有一種滋潤的作用，讓身體及心靈回到健康滿足的狀態，從而達到真正的休息。

市區也能森林浴

香港市區也有不少綠化用地，如康樂徑、郊野公園等，未必一定要山長水遠到新界郊區，才有讓人抖抖氣的喘息空間，Amanda最常去的是港島龍虎山、大潭、大埔滘及城門水塘。

▲ 除了步行之外，參加者要與大自然進行連繫，拿著落葉，抒發自己的感受。（圖片來源：受訪者提供）

我要選擇一個自己熟悉及喜歡的地方，因為我已親身到訪多次，已這地建立了某程度上的默契。其次是要交通方便，因為森林浴應是老少咸宜，不能太難行，也不想長途拔涉。要有大量空間作停留，最好配合自然元素如溪澗流水、草地、巨石等，就是理想的目的地。

參加者主要是日常生活壓力大的上班族，不一定是行山發燒友或運動健將才能參與，只要抱著一顆開放的心去感受，以順其自然態度去嘗試。森林浴大約三小時左右，不用攀山涉水，通常步行一小段路就會停下來，觀察四周、抱抱大樹，甚至躺下小休，圍圈進行分享活動、喝茶吃點心，比行山休閒舒服，不會累到體力透支。

▲ 每次活動Amanda也精心帶備花茶及茶點，給參加人士享用。（圖片來源：受訪者提供）

留家感受大自然

現時新冠肺炎肆虐，留在家中如坐監般度日，有被束縛的感覺，很容易憋出病來。Amanda建議在家也能做一些隨手拿來的小活動，最簡單如種種盆栽，打理花草植物，能放鬆心情之餘，也能令屋企環境變得舒服。閱讀一些大自然風景的書本，看看相片及畫作，播放自然的流水、雀鳥或浪濤聲，甚至簡單如沖個熱水浴，不單能刺激感官，令神經系統得到舒緩。

記者：張頌婷