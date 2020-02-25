【肥媽爆喊】乘飛機故障險遇空難　肥媽跟丈夫生死一刻：好驚返唔到嚟

▲ 肥媽憶險遇空難經過。

現年66歲的肥媽（Maria Cordero）早前跟丈夫共同旅行，卻幾乎遇上空難。肥媽日前在社交平台分享，原來她跟丈夫由英國飛往馬來西亞，飛機途中遇意外故障，經歷生死一刻的肥媽，事後拍片憶述經歷，更為幾乎跟至愛離別而感觸爆喊！

肥媽在社交平台分享險遇空難經過，原來她跟丈夫由英國飛馬來西亞時，起飛不久，機長透露因為引擎撞到小鳥，致機件故障，只可用一個引擎降落。

嚇得心驚膽跳的肥媽，飛機安全落地後，即分享感受：「飛機故障要原機折返，嗰一下真係好擔心好緊張，好驚心動魄的一程機，以為可以順利飛到，結果飛咗一個鐘都有故障。」

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▲ 肥媽跟患病丈夫這一段日子常四出旅行。（取自facebook）

肥媽又指第一次遇上這樣意外，既驚慌又緊張：「好彩老公喺我身邊，感恩最後都順利可以返倫敦，平安到步。」

肥媽也多謝機組人員，表示折返倫敦後再入住機場附近的酒店，休息過後再登機，但心情未平伏的肥媽，激動表示：「依家都仲驚緊，當知道飛機有事心諗好多好多嘢，好驚返唔到嚟。」

今日肥媽成功抵達馬來西亞，其實過程一波三折，肥媽再度拍片報平安。

▲ 憶生死一刻，肥媽激動落淚。（影片截圖）

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她憶述：「今次旅程驚喜一浪接一浪，係驚多過喜，知道大家的擔心，剛剛到了KL，同大家報個平安，頭先可能我同老公唔夠瞓，一落機匆忙得濟，漏咗老公的呼吸機同藥，全部漏低喺飛機上面，我太大意了..... 我太唔小心了.....」

猶有餘悸的肥媽指：「未必所有人會知，因為老公有病的關係，肺同呼吸其實唔係咁好，所以呼吸機同藥有起事上嚟係要嚟救命，所以依家活多一日其實都賺咗，感恩同幸運地，好多謝... 好多謝...好多謝！」

肥媽感謝大馬的機埸和機組人員幫忙找到丈夫的藥物，令她倆可以平安，「全靠大家的集氣同祝福先會咁順利，只差一程機就順利返到屋企，希望一切順利，要大家擔心了。」

▲ 兒孫滿堂的肥媽，甚有福氣。（取自facebook）

丈夫患肺癌

肥媽曾歷兩段婚姻，年青時曾跟菲律賓樂手結婚，可是對方曾向肥媽暴力相向，最終二人離婚。

肥媽99年跟葡籍丈夫Rick結婚，夫婦十分恩愛，肥媽連同跟前夫所生共有一家8口，更有13個兒孫，可說是大家庭。

不過，去年肥媽曾透露丈夫患有肺癌，醫生更估計老公只有一年壽命，肥媽更要為私家醫院醫療費支出超過600萬，因要為龐大醫藥費奔波，肥媽壓力爆煲，更要看醫生服精神科藥物。

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