互聯網招聘平台帶來顛覆　為傳統企業迎接新機遇

▲ 正值疫情的高峰期，為了保證就業工作和招聘工作能順利完成，不少企業都轉以線上視像形式見工。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐全球，在疫情影響下，打工仔擔心飯碗不保，老闆擔心公司生意，亦令不少求職者難以找尋新工作，擔心自己失業。在這個時勢下，許多公司都安排員工在家工作（Work from home），是否真的還有公司安排求職者前去面試？然而，正值疫情的高峰期，為了保證就業工作和招聘工作能順利完成，不少企業都轉以線上視像形式見工。

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是次疫情將有效推動以互聯網平台為基礎的AI、VR、視像會議等線上新興招聘渠道，有利於就業大數據的行業發展。內地有不少地方政府組織的春季大型招聘會也改為「網路視像招聘會」，而華為、小米、鏈家等企業都紛紛採取線上招聘的形式。

所謂「線上招聘」，即是面試官與求職者不在同一地方，主要使用Skype等視像會議軟件。雖然「線上招聘」並不是甚麼新鮮的科技，但「線上招聘」成功與否，關鍵在於「有沒有人願意花時間觀看你的視像面試？」

有獵頭公司表示，視像招聘最重要的是觀察一個人的氣質、談吐和應變能力。很多應徵者反而比面對面見工更容易緊張。但如果面試官在每一個視像招聘中，見到的盡是千篇一律的內容，而且沒有特別的說話技巧，根本難以吸引現時在家工作的管理層，所以在自我介紹時，不妨以輕鬆親切的態度，讓人更有興趣跟你溝通，贏在起跑線上，成功機會亦更高。

此外，合適的見工衣著應該與平常的面試一樣，而且亦應預先檢查好網絡連線狀態，並留意面試環境的收音和燈光。而面對電腦鏡頭說話容易駝背，求職者應提醒自己時刻保持挺胸坐直，有助增強自信心。

責任編輯：施雯雯