【新冠肺炎】確診個案逾兩成人居於港島東　一文看清小西灣至北角的感染群組

▲ 港島東確診個案佔整體感染病例21%。

新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19）疫情持續肆虐，社區出現不同群組感染，今日（26日）新增5宗個案包括一宗疑似個案，累計90宗。TOPick分析患者居於地區的分布，當中有19宗個案患者均居於港島東區，佔整體確診個案逾2成，社區感染風險較高。TOPick根據衞生防護中心的資料，整理涉及群組感染的個案詳情，分析每宗個案的行踪。

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1. 北角美輪大廈「福慧精舍」佛堂群組

現時有8宗個案曾涉足北角「福慧精舍」佛堂的感染群組，而患者們的3名緊密接觸者亦相繼染病。最先確診者是一名70歲女病人（第65宗），她在2月12日發病，19日確診。她分別於1月25日、2月1日及8日，到過北角英皇道442號美輪大廈13樓E座「福慧精舍」佛堂。

其後6人先後在2月22日、24日及25日確診，並分別在1月底至2月初到過「福慧精舍」。6人分別是96歲老婦（第70宗）、80歲老婦（第73宗）、76歲老婦（第74宗）、以及57歲女子（第76宗）、68歲女子（第77宗）、55歲女子（第83宗）及49歲女子（第86宗）。

至於曾到訪佛堂患者的3名緊密接觸者，包括第65宗病人的68歲丈夫（第64宗）、第83宗病人的24歲兒子（第84宗），及第74宗病人的丈夫（第89宗），分別於2月19日、2月25日及2月26日確診。24歲的男患者在中環擺花街1號的「一號廣場」工作，並沒有明顯的徵狀。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，佛堂每逢農曆初一、十五都會派發食物給信眾，信眾會於佛堂上香，然後跪下求簽，然後會到另一個房間祈禱；其後再到另一房間一同用膳，相信他們在吃飯時沒有佩戴口罩，所以有機會是因為某人身體不適但因聚集而將病毒傳開。同時化驗也顯示，佛堂的有布的經書、跪墊以及洗手間的水龍頭都驗出有新型冠狀病毒。

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2. 北角明星酒樓群組

29人的家族於年初二（1月26日）到北角明星酒樓出席飯局，當中5人染病，首先染病是一名75歲男子（第46宗），他在2月3日發病，11日確診，其後飯局中另外6人，包括該患者的67歲小姨（第52宗）、37歲小姨子（第53宗）、41歲表姐（第54宗）及32歲菲傭（第61宗）。

在7名患者中，第52宗女患者與第61宗歲菲傭同居於鰂魚涌康柏徑10號的康景花園D座，兩人均在潛伏期沒有外遊記錄，而67歲女病人除了平日居於鰂魚涌康景花園，周末則居於兒子位於灣仔柯布連道28-32號香海大廈的寓所。

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3. 太古城明宮閣夫婦群組

一對住在太古城道22號明宮閣夫婦（第57及60宗）先後於2月16日及17日確診，54歲丈夫是於巴馬丹拿集團（P&T Group）任職工程師，工作地點在北角英皇道633號工作。他在2月7日發病，二人曾於2月9日一同參與「基督門徒福音會西灣河分會」教會聚會，其地址為「西灣河街23號富欣閣」。男患者的45歲男同事（第59宗）亦於2月17日確診。

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4. 小西灣邨夫婦群組

一對有長期病患，居於小西灣道10號小西灣邨瑞滿樓的夫婦（第64及65宗），於2月12日發病，19日確診，於潛伏期內沒有外遊；一名80歲女子（第73宗），過往健康良好，獨居於柴灣興華二邨展興樓，2月8日出現咳嗽及喉嚨痛，23日確診，病人於潛伏期內沒有外遊。

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5. 西灣河群組感染未明

63歲女患者（第23宗）居於筲箕灣道142至146號高望大樓，她在1月26日發病，2月6日確診，沒有外遊記錄，潛伏期內和病發後曾到西灣河大石街19至23A號大成樓1字樓麗濤護老院探望丈夫。

其後一名69歲有長期病患的男子（第38宗），居於西灣河街110號長興大廈，沒有外遊記錄，自1月30日發病出現咳嗽，2月10日確診。其同居的63歲太太（第39宗）及86歲外母（第40宗），分別自1月30日及1月28日發病，兩人同日（2月10日）確診。

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專家：確診雖多但非高風險

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示東區確診個案確較多，但強調香港不大，難說屬高風險地區，籲市民應保持個人及環境衞生。

港島東區確診患者住址分布

地區 確診宗數 北角 7宗 西灣河 4宗 小西灣 3宗 鰂魚涌 2宗 太古 2宗 柴灣 1宗

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記者：陳子謙