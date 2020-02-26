【排毒生果】哥倫比亞麒麟果VS厄瓜多爾麒麟果　踏入最平月份教你揀靚麒麟果

▲ 麒麟果能排毒抗衰老而深受OL歡迎，今年的售價比往年便宜！

麒麟果能排毒抗衰老而深受OL歡迎，連佘詩曼都推介食麒麟果排毒美顏！現時正值疫症，市民無論外出或在辦公室都需戴上口罩，減少飲水，臉部也長出不少粒粒，不妨回家後進食麒麟果，達到排毒美顏的效果，以增加身體抵抗力。

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「果町 Fruit Forest」生果店的店主Anson表示，本港現時一年四季都有進口麒麟果，由於哥倫比亞麒麟果產量向來比厄瓜多爾麒麟果少，前者價錢普遍較貴。

此外，今年兩款麒麟果都比往年便宜，Anson直言由2019年由6月份開始，麒麟果價格開始走下坡。

現時哥倫比亞麒麟果售約$40/個，而厄瓜多爾麒麟果售約$35/個。過年過節售價都會偏高，每個分別售約$50及約$40。

▲ 厄瓜多爾麒麟果（ 相片來源：果町 Fruit Forest Facebook）

Anson表示，麒麟果屬仙人掌科植物，生的時候表面呈青色，熟透時表面呈黃色，一般放在約負4度的雪櫃裡，可保存一星期或以上。如果麒麟果的釘頭位置變黑或者爛，或者表面有紅色一點點，代表有機會變壞，不要吃了。

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此外，位於油麻地的游炎記果欄近日有厄瓜多爾麒麟果開售，每箱售$168，共6隻，平均每隻$28。她指每年麒麟果都有割價時候，一般農曆新年後價格會回落，而今年的割價時候比上年遲了，在2月尾才開始便宜。

哥倫比亞麒麟果較清甜

北角「龍威果店」負責人梁志威曾接受訪問指哥倫比亞才是麒麟果的正宗原產地，哥倫比亞麒麟果較清甜和受歡迎，排毒功效亦較佳。反而厄瓜多爾品種是一種假甜，即不是水果的清甜，排毒功效也不太強。他教大家憑麒麟果的外表分辨兩者的不同，哥倫比亞品種的果皮刺狀部份會較尖，厄瓜多爾的則較圓。

營養師黃凱詩曾經撰文指，麒麟果是「通便良果」，麒麟果與火龍果一樣，含有高纖維、豐富鉀質、鎂質及葉酸的水果，每個同樣重約260克，纖維量有5.6克之多，所以說有通便之效。

至於麒麟果和火龍果的分別，主要是麒麟果的甜度較高，一個約有130卡，差不多是3份水果的份量，患有糖尿病的朋友要吃的話，一次半個好了。

記者：王芷瑩