2020年內地高校招收港生計劃　3月1日開始網上報名

教育局今日（25日）提醒內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃（文憑試收生計劃）的網上報名期將於3月1日開始。因應新冠肺炎(武漢肺炎)疫情，今年報名安排亦作出調整，申請人完成本年的網上預先報名程序後，不需親臨預約地點進行現場確認，而改以郵寄方式提供報名資料作資格審核。網上報名截止日期已延長至3月31日，以便利學生報名。

根據國家教育部公布有關2020年文憑試收生計劃的具體安排，122所內地高等院校（名單見附件）將對香港學生豁免聯招考試，並依據香港中學文憑考試成績，擇優錄取香港學生。2020年香港中學文憑考試考生可報名參加。

考生須於3月1日至31日期間登入聯招辦的香港文憑試招生報名網頁（www.eea.gd.gov.cn），在「報名報考」選項欄選擇「香港文憑試招生」一項，於完成網上預先報名後列印網上報名表格。完成網上預先報名手續的考生須於4月30日前（以郵戳日期為準），將以下資料以掛號信或快遞方式郵寄至交流中心進行資格審核以完成報名確認程序：



網上預先報名時已填妥之報名表格列印本，考生須在列印本上親筆簽署；

考生的香港身份證副本和有效《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》副本，考生須於證件副本旁親筆簽署；

報名費港幣460元的劃線支票（支票抬頭請寫China Education Exchange (Hong Kong) Centre Limited），支票背面寫上考生中文姓名和報名編號；以及

彩色證件照一張（如考生未能在報名系統上傳數碼照片）。

所有文憑試收生計劃的申請人必須在報名期內完成報名確認程序，才可進入錄取階段。另外，考生可於3月1日至6月30日期間登入報名系統選擇上載「學生學習概覽」，而學校亦可在6月1日至30日期間上載「校長推薦計劃」的相關文件。

根據招生程序，各院校可根據考生報考資料安排面試／術科考試，申請人需留意院校的安排及通知。院校將於文憑試成績發放後公布錄取名單，並根據招生情況進行網上補錄（即剩餘名額遴選）。有關錄取安排及入學通知的詳情，將於稍後公布。

教育局、交流中心和學友社聯合編製的《內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃指南》（只有中文），提供文憑試收生計劃及內地升學的全面資訊，包括載列所有參加計劃的內地院校的資料、學科選擇、選科策略，以及畢業生分享等。指南已於較早前向全港中六學生派發，電子版及其他詳情亦上載到教育局網頁（www.edb.gov.hk/admissionscheme20）。

此外，於指定內地院校修讀學士學位課程的合資格香港學生，可申請內地大學升學資助計劃下的經入息審查資助或免入息審查資助。2020／21學年資助計劃的申請詳情，將於今年年中公布。

責任編輯 李志強