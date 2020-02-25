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沙田屋苑拖鞋男搬行李惹懷疑　海關檢總值1900萬元可卡因　

社會 16:59 2020/02/25

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

海關毒品調查科第一組高級調查主任吳潤坤表示，毒犯利用大型私人屋苑作貯存中心，為逃避執法人員發現。（曾秋文攝）

海關周日（23日）在沙田區一私人大型屋苑拘捕一名23歲男子，報稱建築工人，在其攜帶行李檢獲18公斤可卡因，總值1,900萬元。海關現檢控男子一項販運危險藥物罪，明日（26日）在東區裁判法院提堂。

涉販毒被捕23歲男子明日東區裁判法院提堂。(曾秋文攝)

海關毒品調查科第一組高級調查主任吳潤坤表示，經風險管理及情報分析，發現近期有毒犯利用大型私人屋苑作為貯存毒品中心，因屋苑保安嚴密，增加執法人員調查困難。

周日（23日）早上，關員在沙田區一個大型私人屋苑巡查時，發現該男子攜帶一個相當沉重的行李篋，然而他僅穿著拖鞋不似一名旅客，引起關員懷疑，經上前截查打開行李筴，發現內有一個膠袋內載有18包白色粉末，每包1公斤，懷疑是可卡因毒品，於是將其拘捕。

海關行動中檢獲18公斤可卡因，總值1,900萬元。(曾秋文攝)

關員事後再押該男子返回屋苑居住單位調查，屋內有數名被捕男子的親友，包括有直係親屬，初步調查後相信與案件無關，未有人被捕；在屋內亦未檢獲其他毒品；現仍了解其居住單位是買抑或租住。

吳潤坤又說，經調查相信被捕男子正將毒品搬離，轉移貯儲位置。海關正調查該批毒品的來源及分銷情況，不排除稍後有更多人被捕。

吳潤坤稱，販運危險藥物是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰500萬元及終身監禁。

記者：曾秋文、廖傑堯

海關 沙田區 危險藥物

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