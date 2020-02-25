【求子辛酸】2次流產打逾300支針藥　媽媽艱辛3年終誕試管嬰︰一切都值得

▲ 台灣一名新手媽媽分享3年來求子的經歷，她最終透過試管嬰兒技術誕下女兒，感到一切都值得。

懷孕生孩子是很多女生婚後的目標，可是並非人人過程順利，不孕夫妻的辛酸更不足為外人道。台灣一名新手媽媽近日於社交媒體分享她3年來求子的經歷，她最終透過試管嬰兒技術，去年12月誕下女兒。女兒平安出世，她感到一切都值得。

現年30歲的Michelle是台灣人，2014年結婚後與丈夫居於香港。結婚時她才24歲未打算生小孩，當時她沒想過原來懷孕這麼難。一兩年後她準備好生小孩，可是半年後，夫妻還沒迎來好消息，於是Michelle看了婦產科醫生，檢查後發現她有子宮內膜異位症（俗稱「朱古力瘤」）。

▲ Michelle誕下可愛的女兒，一家三口很幸福。（相片來源︰helloitsmi fb）

朱古力瘤有機會影響成孕，不過醫生認為她的朱古力瘤很小，勸她不必太擔心。後來她看中醫調理身體，也改變了一些生活習慣，例如不喝酒、不浸浴，她坦言︰

當時懷孕這件事，就變成我人生中最大的目標。

遍訪中西醫不孕原因未明

身邊的朋友陸續結婚生子，她一方面替朋友開心，另一方面也羨慕別人懷孕，甚至覺得為什麼懷孕的人不是自己，畢竟她已經努力了一段時間。夫妻嘗試了一年，Michelle終於懷孕了，卻被醫生指為「化學性懷孕」（Chemical Pregnancy），即胚胎未成功著床已自己流掉。之後她吃排卵藥後曾懷孕，只是到第6周流產了。

雖然先後兩次不幸流產，但夫妻二人還是感到有希望，至少曾自然懷孕。往後Michelle於香港、台灣、北京看過很多婦產科醫生，也做了不少不孕檢查，醫生都查不出他們不孕的原因。

▲ 這三年來，Michelle打了逾300支排卵針及保胎針。（影片截圖）

求子落空的Michelle精神相當壓抑，每次月經來時，她心情都會很差，慢慢變得沒有自信。她一直都想養狗，體貼的丈夫為了令她有點寄託，就送她一隻狗並取名為Booboo，Booboo的出現為Michelle帶來快樂。

喜獲女兒忘記辛酸

只是Michelle和丈夫沒有放棄懷孕生孩子的決心，她之後嘗試了人工授精，也打排卵針，以提升懷孕機會。一切都沒成功後，他們考慮了很久才決定嘗試試管嬰兒技術。Michelle於兩個月內每天打排卵針，再進行全身麻醉的取卵手術，卵子與精子經過體外授精後，以胚胎移植手術最終成功懷孕，這是夫妻盼了很久的喜訊。

因Michelle曾經歷流產，她今次小心翼翼，懷孕3個月才放心告訴父母好消息。雖然她很怕打針，但在幾年來已打了逾300支排卵針及保胎針，打肝素針安胎至35周，令她打針藥打到肚皮瘀青。

▲ Michelle為了懷孕產子，打針藥打到肚皮瘀青。（影片截圖）

最近Michelle鼓起勇敢，在YouTube、Facebook及Instagram分享了她的求子故事，收到不少網民的鼓勵，也跟她分享自己的經歷，反而令她得到更多溫暖與關愛。她看到網民的留言和私訊時，感動得流淚。

雖然過程很艱辛也常常感到很絕望，不過我相信這都是上帝的安排，經歷過之後只會讓我們更強壯，更有智慧。

她現在回頭看，感到得到的比失去的還要多，她希望透過自己的經歷幫助同路人。

感激丈夫陪伴經歷

Michelle感激丈夫一直陪在身邊，她在懷孕至生產期間經歷了很多，從緊急剖腹產、傷口發炎、產後抑鬱到餵母乳，令她常為很多小事情而緒低落，幸得丈夫在旁安慰及鼓勵。

▲ Michelle感激丈夫陪在身邊，共同經歷求子之路。（相片來源︰helloitsmi fb）

寶寶出生的那一刻，看到你當了爸爸幸福的笑容，才真的讓我覺得，這一切值得了。

成為新手爸爸的丈夫非常稱職，自女兒出世以來，半夜總會起床為女兒換尿片、餵奶、哄睡，分擔太太的勞累，讓她多多休息。

影片獲Helloitsmi授權。

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責任編輯︰駱秀玲