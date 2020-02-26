【2月26日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 2月26日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周三（26日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

華潤堂有消毒洗手液返貨

華潤堂今日（26日）在Facebook宣布有消毒洗手液返貨，將於今天起陸續送達華潤堂全線分店發售，數量有限，售完即止。

詳情：【口罩供應】華潤堂消毒洗手液返貨 全線分店發售

K Club派1,140份口罩禮包

K Club派1,140份口罩禮包，對象為70歲以上之香港長者，如80歲或以上人士可以安排代領。抗疫禮包包括3層口罩、酒精搓手液、消毒濕紙巾。

地點：沙田/粉嶺/上水，詳細時間及地址將於K Club App內公佈。

香港華彩歌舞團派3,000個口罩

香港華彩歌舞團愛心義工隊今天（26日）上午11時派3,000個口罩，名額600個，每人5個。

地址：元朗大會堂門口

卓悅今日沒有口罩發售

卓悅在Facebook宣佈今日全線分店沒有口罩發售，呼籲大家不要排隊。

九龍樂善堂黃大仙區派1,000包口罩

「樂善堂口罩銀行」由2月24日起，連續5天推出網上登記，為合資格人士派發近5萬個口罩，並採取限時網上登記及隨機抽籤的形式派出，每位成功申請者可獲一包 （10個）。網上登記鏈結將於每天早上9時45分於此專頁提供。

26/2/2020 （三）

對象：黃大仙區基層家庭及人士 （1,000包）

網上登記鏈結：請【按此】（於今天（26日）上午10時至晚上10時完成網上登記）

登記詳情及其他登記日子：【口罩供應】九龍樂善堂一連5日派5萬個口罩 每包10個指定地區派發【附登記方法】

一田突發開售口罩 2,600個名額每人限購4包

一田突發開賣口罩，於大埔、觀塘、葵芳、新蒲崗店突發開賣。詳情：【口罩供應】一田突發開售口罩 2,600個名額每人限購4包【內附分店地址】

THE GULU 免費派口罩 憑籌免費領取3層外科手術口罩10片裝

THE GULU聯同 Aim health optimization + emotional detox services 舉行的免費派口罩活動，會於今早（26日）10時起，在指定連結派籌，憑籌號可免費換領醫療用品品牌 Descarpack的3層外科手術口罩10片裝。詳情：【口罩供應】THE GULU 免費派口罩 憑籌免費領取3層外科手術口罩10片裝

領華旅遊社派4萬個獨立包裝口罩

領華旅遊社於Facebook宣布向長者免費派4萬個獨立包裝口罩，每位65歲或以上長者可致電電話中心登記，每人可獲得5個口罩，今日（26日）第一輪派2萬個口罩。

登記方法及詳情：【口罩供應】2月26日起向長者派4萬個口罩 領華旅遊社：與香港人共同進退【附登記詳情】

萬達藥妝派500個口罩￼

萬達藥妝將於今日（26日）派100包口罩￼，每包5個口罩，每人只限1包，下午1時派籌。

地址：佐敦佐敦道24A-26號金誠大廈地下B號舖

Auto Beauty今日派1,500個口罩￼

Auto Beauty將於今日（26日）下午3時在九龍灣店派1,500個口罩￼，名額150個，每人限取一包，每包十個，不設派籌，直接派發。另外，現場亦都有漂白水派發，可自備有蓋及不透光膠容器（2號或6號）盛載。

地址：九龍灣臨利街5號富洋工業中心G7鋪

此外，Auto Beauty將於明天（27日）下午3時在北角店派7,000個口罩￼，名額700個，每人限取一包，每包十個。

地址：七姊妹道206號地下（模範里側）

精品派1,000個口罩

精品於今日（26日）向長者派1,000個口罩，名額200個，每人5個。約上午9時安排派籌，上午9時半至10時半派發口罩，持長者卡優先，領取時須出示香港身份證或長者卡以示證明。

地址：深水埗福榮街61號地舖（深水埗站B2出口 行約3分鐘）

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責任編輯：王芷瑩