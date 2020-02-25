少女被指「撬牆腳」遭拳打腳踢掌摑30多下　警方拘一名17歲女子

▲ 網上瘋傳有關影片，見到受害少女被打時沒有反抗。

網上瘋傳一名少女疑被欺凌毆打襲擊事件，在「突發事故報料區」，有市民上載有關影片，懷疑因「撬姊妹牆腳」及被指引誘好友吸毒，受害人被兩名穿短褲的女子拳打腳踢教訓，並且多次掌摑，事件中有10多人在場圍觀，有人拍攝起哄，短片4分鐘內，受害人被掌摑達30多次。

警方在晚上表示，今晚（25日）在屯門拘捕一名涉案17歲女子。

片中有人多次喊叫「牛丸展示你的英姿」，相信是穿黑衣女子毆打受害人的女子綽號叫「牛丸」，而被打的少女起初站著，其後被打至跌落地，被扯頭髮，再遭該名「牛丸」以及另一穿紅衣女子連環掌摑，片段中也聽到二人不時以粗言辱罵對方。

▲ 屯門警區反黑組晚上在區內，拘捕涉及童黨欺凌案的17歲女子。（黃傑偉攝）

片中有人質問受害人「撬姊妹牆腳」，相信受害人與打人的女子互相認識，並經常在一起玩樂，其中一名打人的紅衣女子指摘受害人，

你勾引人家男友，化妝品和一般支出都是我們支付，仲引誘好友吸毒 !

受害人被對方威脅下，說出「對唔住」道歉，但2名女子仍未有停止，繼續將其毆打。在場拍攝男子亦不停吶喊起哄，有叫指需要「打燈」才拍攝得清楚，當中也懷疑涉及性暴力，有人要求拍攝受害人的短裙及下身。

屯門警區反黑組第一隊督察盛尉仁在晚上表示，被捕女子17歲，無業，沒有黑社會背景；初步調查事件屬童黨欺凌，案件渉及兩名女子毆打一名受害人，現涉襲擊傷人。

調查顯示，案發於今年初屯門區一屋邨內停車場天台，事件因感情問題，受害女子在4分鐘內被兩名女子毆打、掌摑；事後女子沒有報警及求醫。警方今日已聯絡受害人，其身體並沒有嚴重受傷。

警方在今日得知事件後已主動調查，並鎖定其中一名女子身份，至今日晚上8時在區內將其拘捕，現仍有2名涉案人在逃，警方會繼續調查案件。

記者：廖傑堯