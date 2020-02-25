民主派區議員去信審計署　促徹查CSI口罩外流及分配情況

▲ 「17區區議會正副主席及離島區議會民主派代表」聯席會議聯署，要求審計署徹查及審核「CSI」口罩外流、實際儲備及分配情況。

政府多次指內部口罩供應緊張，惟有報道指由懲教署生產的CSI口罩流出市面。因此18區民主派區議員向審計署署長朱乃璋發聯署信，要求審計署徹查及審核CSI口罩去向。

「十七區區議會正副主席及離島區議會民主派代表」聯席會議昨日向審計署代表遞交聯署信。信中指，政府內部物資管理也顯混亂，本應只供政府內部使用或分發給社福機構、由懲教工業每日製造的CSI口罩供應緊張，庫存數量及去向不明，更有傳媒揭發，懷疑不少口罩遭政府運往外地或遭警方流出民間等情況。他們批評，「CSI」口罩的實際數量存疑，實際去向成謎。

因此，區議會民主派議員促審計署向懲教署及政府物流服務署等相關部門，索取有關懲教署生產口罩的數量、儲備量及去向，並迅速公布；徹查及審核上述 CSI 口罩外流、實際儲備及分配情況，當中如有處理失當、損害公眾利益的情況，應即時披露及作出矯正建議；及要求政府每天公布口罩供應數量、供應機構及單位的詳情。

本月初會計界立法會梁繼昌也曾去信朱乃璋，要求署方就懲教處生產、儲備及分配等進行審計。

不過朱乃璋回信指，由於政府部門及公營機構數目眾多，他們須視乎事項重要性、時間性和涉及公帑等因素，決定是否將事項納入審計工作計劃表中；在審計報告書提交立法會前，不會披露是否正考慮或調查任何事項。作計劃表中；在審計報告書提交立法會前，不會披露是否正考慮或調查任何事項。

責任編輯：劉螢諭