【無血緣媽媽】10年照顧60名無血緣「子女」　緊急寄養家長堅守當避風港：幫得一個得一個

▲ 朱太和歐太多年來無私照顧無血緣的孩子。

家，本應是孩子的安樂窩，但遇上突如其來的家庭問題，孩子無人照顧，就需要緊急寄養服務。朱太做了緊急寄養家長10年，至今已照顧過近60名孩子，3年前更游說好友歐太入行，即使遇過野蠻家長而心灰意冷，最後仍為著孤苦的孩子堅持下去，兩人互相扶持幫助，只盼能「幫到一個就是一個」。

緊急寄養服務是為新生至18歲以下、因突發或緊急事故而缺乏父母照顧的兒童，提供即時及短期家庭照顧，如父母因病入院、去世、入獄、兒童受虐等。朱太和歐太均為香港家庭福利會的緊急寄養家長。

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▲ 朱太（左）和歐太（右）情同姊妹。（陳智良攝）

10年照顧過60名孩子

本身育有一子一女的朱太，10年前在朋友介紹下當上緊急寄養家長，多年來照顧過近60名孩子，每個個案入住時間不一，最長試過2年，最短的只有一日，而緊急情況亦有異。

家長突然有困難，無法照顧小朋友，試過是媽媽意圖自殺、亦有是父母突然入院，社工會即時致電，問我可否接，若可以就即時入住。他們來我家，幫到一個就是一個。

▲ 朱太至今已照顧過60名孩子。（陳智良攝）

作為寄養家長，朱太重視訓練孩子的自理和規律。最近在朱太家裡寄養的兩名孩子，分別是4歲男孩和2歲女孩。4歲男孩有言語發展遲緩問題，至今仍未懂說話，自理能力亦較弱。訪問當日，男孩如廁期間，弄得全身都是排泄物，朱太要立刻為他清理和洗澡，但她似乎已習以為常，短短10多分鐘便處理好。

他入住了4個多月，已經進步了很多，雖不懂說話，但聽指令很強。我每天定時定候帶他入廁所坐，訓練他大便，他很快就適應了。進食方面，最初很心急，現在也斯文了很多。

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▲ 朱太不時帶寄養孩子出外行逛。（受訪者提供）

曾遭冤枉虐兒

而當了緊急寄養家長3年的歐太，是朱太的好友，以往朱太會帶同寄養孩子一起飲茶，歐太看到可愛的孩子動心，最終在朱太鼓勵下入行，至今照顧過15個小朋友。不過，原來在初入行時，歐太曾受過大挫折，甚至想過退出服務。

歐太憶述，當年曾照顧一個2歲多的女孩，女孩入住3個月後，父母申請帶女兒出外度假，不料接走了2、3小時後，爸爸卻說發現女兒手臂有瘀傷，質疑歐太虐兒，更向相關部門投訴。

▲ 歐太曾被冤枉一度心灰意冷，卻為了繼續照顧不幸稚童而重投寄養行列。（陳智良攝）

女童被帶到醫院接受檢查，醫生指出傷痕是當日2、3小時內造成，相信是女童父母照顧時造成，最終還歐太清白。

爸爸承認想接回女兒，因為可以獲得更多綜援金額。我當時真的想放棄，我原意是想幫人，卻被人害，心裡覺得很不舒服。

▲ 兩位緊急寄養家長都希望，繼續幫助有需要的小朋友。（陳智良攝）

不過，歐太靜下來後，又發現自己放不下需要幫助的孩子，加上朱太和社工的鼓勵，歐太不久又重投寄養行列。她坦言，現時仍有不少「麻煩家長」，不定時致電、晚飯時要求視訊、甚至在照片看到小朋友長倒刺也要投訴一番，但現已習慣。

當緊急寄養家長雖有辛酸，但朱太和歐太見到三餐不繼的孩子得到溫飽，有安全舒適的居所，又覺得一切都是值得。

最重要都是幫到小朋友，他們在寄養家庭可以有規律的生活，三餐、作息定時，對他們的成長和健康最重要。

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記者：林愛娜