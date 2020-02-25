【新冠肺炎】城大學者料至3月中將新增最少60宗個案　取決於隔離措施成效

▲ 城大生物醫學系助理教授阮相宇推算，香港於本月中至3月中，將最少新增約60宗確診新冠肺炎的個案。（曾耀輝攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，城大生物醫學系助理教授阮相宇利用數學模型，推算出確診患者平均在感染3.5天後才被隔離，由此預計本港於本月中至3月中，將最少新增約60宗個案，另強調本地感染個案增長數字取決於隔離措施，促政府檢視隔離措施成效。

阮相宇博士透過倫敦帝國學院的數學模型，輸入本港感染數字，推算出患者平均在病發後3.5天才被隔離。阮相宇補充，根據內地首月爆發新冠肺炎的感染數字，得出一名沒被隔離的患者，約於8.4日內感染2.92人，按此推算，本港將於本月中至3月中，新增至少約60宗個案。

該數學模型又計算出，在最理想情況，即所有患者在隔離期間，能完全不與人接觸，至3月中，本地感染新增個案將維持在約60宗，但若只是有限度隔離，即患者平日只減少接觸9成人，本地感染新增個案可逾180宗。

阮相宇強調，「隔離是重要措施，像封關一樣」，又指隔離營應以獨立房間、浴室作設計，不應共用餐廳，「否則在隔離過程反而會被感染」，又建議政府善用科技，如以手環追縱家居隔離人士的所到之處。

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記者：鄧凱文