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【勇敢潛水員】海洋巨無霸被粗繩纏身　兩名潛水員深海切斷繩子拯救鯨鯊

休閒 19:13 2020/02/25

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

兩位潛水員解救被粗繩纏身的鯨鯊。

人類的疏忽經常令無辜的動物受傷。兩位潛水員Simone Musumeci和Antonio Di Franca於去年12月，在馬爾代夫潛水時發現一條被繩子纏住的鯨鯊，他們見狀立刻就游向牠，並幫助牠脫困。

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根據《Cater Clips》的報道，當時Simone和Antonio正帶著客人潛水，突然發現有不明物體靠近，他們立刻讓客人回到船上。後來才發現是一條受困的鯨鯊。於是，Simone和Antonio馬上到水面拿刀，並游回水底為鯨鯊切斷纏住牠的繩索，期間鯨鯊因為受傷十分疼痛，所以一直游動，甚至翻身，導致潛水員需要暫時停止救援。

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Simone指，他們曾被拖到14米的深度，但整個救援行動也只花了約十分鐘。在解開繩子的時候，鯨鯊靜止了片刻，然後才意識自己已脫離繩子的束縛，便慢慢游向海底。

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但是，過一會兒，鯨鯊又再次游到潛水員附近，更和他們擊掌道謝。潛水員又指，他們也不清楚鯨鯊被繩索纏住的原因，但以傷口來看，應該已經拖著繩索行走一段時間。

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看到影片後，網友紛紛留言感謝這2位潛水員，「感謝你們救了這美麗的生物」、「真心感謝二位好心人」，也有些網友為鯨鯊感到心痛，「看那傷口好深，連我都感覺好痛……也很心痛」、「人類的疏忽，往往讓大自然的動物受傷」、「我只想跟這隻鯊魚說聲對不起」。

責任編輯：熊詠思

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