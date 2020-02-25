中總免費派1.2萬口罩　蔡冠深稱派消費券可刺激經濟

▲ 蔡冠深(左一紅衣)昨日在中總中環會址地下免費向市民派發1.2萬個口罩及及2,000枝隨身搓手液，與市民同心抗疫。(林宇翔攝)

財政司司長陳茂波明天宣讀新一份財政預算案，有意見指應全民派發本地消費券。香港中華總商會會長蔡冠深表示，派發消費券較實際，有助刺激消費，又希望政府減稅，助市民渡過今次難關。

中總今日在中環會址地下免費向市民派發1.2萬個口罩及及2,000枝隨身搓手液，與市民同心抗疫。他更親身上陣，親手為市民送上口罩和搓手液。他稱中總及會員捐款捐在全球各地購買口罩、搓手液和防護服等物資，合共已超過2,000萬港元，當中包括透過中聯辦向內地捐款400萬港元，協助香港和內地人民抗疫。

他不諱言今次疫情嚴竣，「慘過」03年沙士，香港各行業，包括旅遊、零售、酒店和飲食業等，去年已經歷反修例事件打擊，加上新冠疫情，不少食肆已要裁員和減薪，甚至面臨結業。

他續說，部份在內地設廠的中小企，受疫情影響復工無期，「幾時開工都未知，工人幾時返來呢？返到都要有防疫措施，一間廠幾千人，有無咁多口罩？都不是容易解決的問題。」他指不少工廠已與簽訂定單，若未能復工，可能要延期出貨，甚至要賠償或補差價。

政府明天公佈財政預算案，有意見指應全民派發本地消費券刺激消費。蔡冠深稱消費券有助刺激消費，較為實際，「你消費買嘢，成個產業會郁（受惠）」；亦可考慮減稅或免暫繳稅。他又希望業主或大地產商，為中小企適度調整租金，甚至考慮免租。

他坦言今年香港經濟不容樂觀，除了疫情之外，中美貿易磨擦未結束，周邊仍有不明朗因素；而今天產業鍊全球化，中國原材料、零件未能運到外國，也令全球受影響，「中國有問題，不代表其他國家無嘢。」他認為這一刻應搞好香港經濟，冀港人能同心協力，渡過難關。

▲ 蔡冠深指今次尋罩過程一波三折，向韓國訂購數百萬個口罩未能如期出貨，幸得越南友人幫助來10萬個越南口罩供派發。

蔡冠深又分享今次尋罩過程一波三折。他透露，中總早於年初三已斥近1,000萬元向韓國訂購數百萬個口罩，並已落訂，但供應商未能如期出貨，其後更被其他買家捷足先登，又被韓國政府禁止出貨。幸在越南友人幫忙下，才在短時間內找來10萬個越南口罩供派發，至今已派發3.2萬個，其餘則交由社福機構分發給全港長者和老人院。

記者：岑志剛