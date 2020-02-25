【新冠肺炎】劉怡翔：已訂購並送達的約9百萬個口罩　優先分配予參與檢疫工作前線人員

面對口罩供應不足，港府正多管齊下採購。財經事務及庫務局局長劉怡翔昨日指，由一月初至本周一（24日）已訂購並送達的口罩數量有約9百萬個，會優先分配予參與檢疫工作的前線人員。

政府早前公布300億元防疫抗疫基金中，預留10億元作全球採購個人防護裝備，特別是外科手術口罩。劉怡翔昨日以「防疫抗疫，傾盡全力」為題撰寫網誌指，政府物流服務署自一月初以來多管齊下，以不同途徑直接採購口罩。他說，已多次強調在這非常時期，只要物品符合規格要求，及按當時市場價格出售，物流署便會立即直接購買。

他說，物流署早前的「補底」做法，即經全球公開招標採購5,700萬個口罩，在上周五截標後共接獲三份標書。物流署會加快整個審批的程序，如果產品符合規格，會盡快批出合約；而政府在駐海外的經貿辦事處，及政府內外熱心人士的積極轉介及協助下，已經接洽超過600個供應商，遠至非洲和南美洲。

他提到，現時全球採購口罩難度很高，即使已經落單並預付訂金，口罩亦曾在出口付運前被其他買家「搶貨」，或者因廠家反價而拖延，甚或告吹。亦有部分國家實施了口罩出口禁令，令他們難以確保早前訂購的口罩能如期全數送達。他強調，政府會繼續努力，在全球搜購口罩及其他個人防護裝備。

責任編輯：劉螢諭

