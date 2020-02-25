【愛的迫降】北韓柔道選手愛上台灣女將冒死脫北　見面4次決定結婚恩愛28年【有片】

▲ 北韓柔道選手愛上台灣女將，灌醉教練跳火車冒死脫北。

由玄彬、孫藝珍主演的韓劇《愛的迫降》大受歡迎，劇集講述北韓男與南韓女的禁忌之戀。其實早在30年前，北韓柔道選手李昌壽於國際大賽上遇見台灣柔道女將陳鈴真，兩人一拍即合，李昌壽為了愛情不惜脫北，過程驚險。二人最終在南韓展開新生活，結婚至今已28年。

柔道比賽上一見鍾情 一年僅見面一次

南韓YouTuber「BBangjin」早前拍片講述現實版《愛的迫降》故事。李昌壽18歲成為北韓柔道國家代表，在25次國際比賽中獲得17面獎牌，更得到4枚金日成勳章，是一位非常出色的柔道選手。

▲ 二人的第一張合照。據陳鈴真所講，李昌壽拍照時偷偷親了她臉頰一下。（圖片來源：BBangjin YouTube）

他於1989年的南斯拉夫世錦賽上認識台灣女將陳鈴真，二人一見鍾情，雖然語言不通，但兩人仍然在比賽結束後約會5天。當時北韓不容許他以任何方式聯絡陳鈴真，二人約定翌年的北京亞運會再次見面。

▲ 他們於1992年結婚。（圖片來源：BBangjin YouTube）

要參加亞運會並不容易，每個級別只能派出一名選手。當時陳鈴真在選拔賽中輸掉，但她下定決心突破自己的界限，參加無限量級比賽，最終順利再與李昌壽見面。

灌醉教練跳火車脫北

在亞運會中得僅敗於南韓而得第二的李昌壽，回國後竟被召喚到聽證會，更被抓了去煤礦採煤，令他感受到強烈的背叛感，最終決定脫北。1991年的柔道世界盃結束後，李昌壽在巴塞羅那到北韓的火車上，以蛇酒灌醉監督、教練及黨內監督者，並從火車跳下來，帶著陳鈴真給他的美金，直接跑到韓國大使館，於1991年8月4日到達南韓。

▲ 當年李昌壽召開記者會後的新聞報導。（圖片來源：BBangjin YouTube）

他到南韓後，在記者會上公開尋找這位台灣女友，陳鈴真在大使館的協助下立即飛往南韓。

兒子繼承柔道天份成國家代表

3年來只見面4次的他們，1992年在南韓互訂終身，於完全沒有親人的南韓展開第二人生。當時陳鈴真的父母及教練都強烈反對他們結婚，認為韓國男人都非常大男人，語言又不通，但兩人生活至今仍幸福美滿，更誕下3個兒子。

▲ 兩夫妻現時只有週末才能夠見面，偶爾會跟大兒子一同外出。（圖片來源：BBangjin YouTube）

3個兒子遺傳父母的柔道天份，二兒子現為韓國柔道國家代表，三兒子去年也在香港的柔道比賽得到第一名，而大兒子正正就是拍攝這條影片的YouTuber，他形容父母的愛情故事「比電影更像電影」。李昌壽現在於選手村幫忙訓練奧運參賽選手，二兒子及三兒子也同一受訓，夫妻倆只有周末才能相見。

完整影片：

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責任編輯：徐穎彤