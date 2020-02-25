【天王喪母】郭富城母親家中病逝3月舉殯　孝順郭富城：冇媽媽冇我

▲ 郭富城母親離世。

天王郭富城的媽媽於2月7日在家中逝世，享年90多歲，而其喪禮將於3月4日於香港殯儀館舉行，而城城一向待母至孝，去年1月他於澳門舉行個唱時，已透露媽媽身體近年變差，流露出對媽媽的擔憂，當中更一度哽咽說：「冇媽媽冇我」。

據知郭母喪禮於3月4日舉行，翌日出殯後，遺體將會運往將軍澳華人永遠墳場安葬。

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郭富城一向侍母至孝，去年9月城城在台灣舉行演唱會時，亦曾再度在台上憶起身體不適的媽媽，更一度哽咽道：「媽媽的辛勞、媽媽的愛，是我用一生都沒辦法答謝的，媽媽年紀很大了，腦筋不太清醒，我也會擔心有一天...」

▲ 郭富城曾在演唱會憶起母親哽咽。

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城城當時稱：「所以我非常感謝，上天給我一個家庭，太太、女兒，外母外父幫忙照顧我的女兒，所以在這一刻裡面，想把這首歌曲送給天下的父母，我們一定要懂得感恩。」

54歲的郭富城跟媽媽感情一直要好，他曾於訪問中說過，自己於10歲時，媽媽仍會背著他外出，儘管現已長大，這位郭天王於媽媽眼裡依然是個大孩子，而郭富城亦很孝順媽媽，曾有媒體估計他每月給予媽媽30萬作為家用。

而郭富城明白母親一直希望他成家立室，2017年他跟方媛結婚後即火速造人，方媛先後為郭家誕下兩名千金Chantelle及Charlotte。

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