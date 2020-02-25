【停課不停學】香港大學推三項網上支援計劃　助中學生和應屆文憑試考生在疫情下持續學習

▲ 課程平台「港大線上課」

新冠肺炎(武漢肺炎)疫情持續，香港大學為鼓勵中學生在停課期間持續學習，宣布推行一系列網上支援計劃，包括由多位港大名教授講授一系列富知識性、趣味性適合中學生的網上課程，以及特別為應屆中學文憑試考生而設的「狀元網上開Live」，由中學文憑試和國際文憑試中取得優異成績的港大同學分享溫習心得。港大的學生大使也自發在社交平台Instagram推出「IG功課問答室」，解答同學在家學習時遇到的課業問題。

「港大線上課」--體驗港大課堂

課程平台「港大線上課」提供一系列免費課程，涵蓋醫學、經濟、科技、社會科學及人文學科等多個範疇以及社會關注的熱門議題，由香港大學知名教授授課，鼓勵學生在停課的日子善用時間學習新知識，並體驗港大的課堂教學，達致「停課不停學」。部分線上課程包含評核部分，同學在完成評核後可取得相關證書。由於評核部分需要收費，「HKU Academy for the Talented 計劃」將會資助一些缺乏網上教學資源的學校，助其學生取得評核證書。

多個有關社會熱門議題的課程包括：

「Epidemics I 及 II」– 由港大李嘉誠醫學院推出，講解有關傳染病的發展、研究和預防；

「Making Sense of News」 – 由港大新聞及傳媒研究中心（JMSC）推出，講解如何在真假消息揉雜並存的媒體時代，運用批判思維分析資訊；

「Blockchain and FinTech: Basics, Applications, and Limitations」 – 由港大工程學院推出，介紹區塊鏈技術、應用及機會。

更多的網上課程將會陸續推出，可瀏覽「港大線上課」網址：https://aal.hku.hk/admissions/local/hku-online-for-secondary

「狀元網上開Live」--

由多位在香港中學文憑試和國際文憑試中取得優異成績的港大學生（狀元），在Facebook直播中與同學分享溫習心得，準備考試在時間上的分配部署和應試技巧等；以及在文憑試考期未定的情況下，如何做好兩手準備，為應屆考生打氣。

中學文憑試狀元直播分享會：

日期：2月26日（星期三）

時間：上午11時30分

網址：www.facebook.com/HKUConnect/

國際文憑試狀元直播分享會：

日期：3月4日（星期三)

時間：上午11時30分

網址：www.facebook.com/hkuintl

港大學生大使「IG功課問答室」--

超過40名來自不同學系的港大學生大使自發組織智囊團，在Instagram推出「IG功課問答室」，希望為中學生出一分力，支援和鼓勵他們學習。應屆文憑試考生和其他中學同學遇上課業上疑難，可以隨時發訊息向智囊團提問，並會獲得一對一的解答。網址：https://www.instagram.com/hkusa.dseteam/

責任編輯 李志強