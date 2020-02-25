公屋申請入息擬調高2人家庭增至1.94萬　料多16萬戶合資格申請

▲ 房委會建議調高2020/21年度公屋入息和資產限額。（資料圖片）

房委會建議參考通脹及住屋開支等因素，調高2020/21年度公屋入息和資產限額，分別平均加5.4%及3.4%，料4月生效。新建議下，1人家庭的入息限額加幅最高達8.2%，升至1.28萬元，資產限額加到26.6萬元；房委會預計約15.89萬個私樓非業主戶，將符合新入息資格。

新建議的入息及資產限額，除了影響基層家庭申請公屋，也影響公屋富戶會否被「叮走」。新入息建議下，2人家庭升至1.943萬元，按年升幅4%；3人家庭升至2.441萬元，按年升6.1%；4人家庭升至3.095萬元，按年升5.8%。新資產限額方面，2人、3人、4人家庭分別是36萬元、46.9萬元及54.8萬元，整體加3.4%。倘公屋戶入息或資產超出限額，即分別超逾入息5倍及100倍，或在港擁有私樓物業，就要搬離公屋。

房委會指新建議按既定機制調整，加上經審慎考慮，相信大眾接受。政府將於3月2日諮詢立法會意見，之後3月10日房委會資助房屋小組將開會討論，決定是否通過新入息及資產限額。

按現行機制，公屋入息限額由「住戶開支」，加上「備用金」計算出來；資產限額則主要參考通脹率調整。

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記者：吳卓峰