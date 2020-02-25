【新冠肺炎】養和醫院初步確診女子為馬會會員　曾訪山光道會所美食廣場及商店

▲ 患者曾到訪跑馬地會所美食廣場

一名60歲女子初步在養和醫院，驗出對新冠肺炎病毒呈陽性反應。馬會表示，今日（25日）下午接獲一名會員通知，在私家醫院經測試後初步對新冠肺炎呈陽性反應，已於今日較早時間獲轉往醫管局轄下醫院接受進一步測試。

▲ 一名60歲女子初步在養和醫院，驗出對新冠肺炎病毒呈陽性反應，馬會證實為該會會員，該名女子曾到訪山光道會所內的美食廣場及Levade商店。圖為會所內的Levade商店。（馬會圖片）

馬會指，根據紀錄及經與該名會員確認後，她曾於2月14日到訪山光道會所內的美食廣場及Levade商店，以及於2月11日前往會所健身中心，馬會已即時暫停開放美食廣場、位於同層的六化郎咖啡室，以及Levade，直至另行通告，並即時關閉跑馬地會所的健身中心、游泳池及更衣室。

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▲ 馬會山光道會所美食廣場。（馬會圖片）

馬會稱，已安排曾於2月11日及14日在該會員曾到訪的有關設施當值的員工暫停上班，由即日起自我隔離14天，會所設施會每小時進行清潔及清毒，並於每日營業時間後進行徹底清潔等。

▲ 馬會已即時關閉跑馬地會所的健身中心、游泳池及更衣室。

養和醫院回應時指，院方已按衞生防護中心指引，即時對13位曾經與該名60歲女病人有接觸的醫護人員進行醫學監測，將安排有關醫護人員接受新冠肺炎病毒快速測試及為有需要的同事進行肺部X光檢查；醫院亦已就該病人曾到的地方，包括房間、專用升降機及其他範圍已再次進行清潔及消毒。

養和醫院指，就早前一名57歲確診新冠肺炎北患者曾到醫院門診部求醫，院方已為40多名曾經與該病人有接觸的醫療人員進行新冠肺炎病毒快速測試，全部結果呈陰性，院方將繼續跟進有關同事的身體狀況，亦提醒他們留意病徵，如有懷疑立即求診。

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記者：陳曉瑩﹑陳正怡