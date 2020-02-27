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【新冠肺炎】細菌與病毒大不同　病毒引起疾病未必有藥可醫

健康 16:48 2020/02/27

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

細菌與病毒大不同。

新冠肺炎（武漢肺炎）的中文全稱是「新型冠狀病毒肺炎」，英文名稱則為「COVID-19」。疫情蔓延至全球，足見病毒的傳播力強勁，而且暫時沒有特效藥可以醫治，令到染病人數迅速增加，病毒與細菌有甚麼區別？

台北醫學大學附設醫院成人感染科專任主治醫生陳立遠指，病毒結構簡單，本身只是一種有機物，必須仰賴宿主的體內細胞才能繁衍。至於細菌則結構複雜，本身是微生物的細胞無須宿主就能代謝存活，體積亦比病毒大好幾倍。

他解釋，病毒與細菌均會使人體致病，事實上多數病毒對於人體皆帶有致病性，當中包括目前流行的新型冠狀病毒（新冠肺炎），腸病毒（手足口病）、流感病毒（季節性流行性感冒）、輪狀病毒（輪狀病毒腸胃炎）、諾如病毒（急性腸胃炎）等。此外，一般的呼吸道症狀（咳嗽、流鼻水、喉嚨痛）、腸胃道症狀（嘔吐、腹瀉）通常都是病毒感染。

而細菌則是好壞參半，不同部位如腸道、口腔、鼻腔、皮膚等基本上均有與細菌與人體共存，這些細菌可被視為「益菌」。然而，也有不少如沙門氏菌（沙門氏菌感染症）、李斯特菌（李斯特菌病）、病原性大腸桿菌（細菌性腸胃炎）、金黃色葡萄球菌、肺炎鏈球菌等會致病的細菌，對人體造成傷害。

此外，細菌感染通常在病毒感染之後，因為身體虛弱而趁虛而入。不過，一般細菌均可利用抗生素作有效治療，相反病毒難以用抗生素治療，通常要則研發不同的藥品作治療，有時研發治療病毒的藥物的時間更可長達數年，例如流感可用特敏福治療，至於新冠肺炎因最近才爆發疫情，因此也需時才能研發針對性藥物。

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責任編輯:羅嘉欣

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