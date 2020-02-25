【新冠肺炎】林鄭月娥今午探訪政府物料營運中心　又落區到深水埗派口罩

▲ 特首林鄭月娥（中）和運輸及房屋局局長陳帆（右）今日下午到訪深水埗，向居於「劏房」的長者派發口罩等防疫用品。

特首林鄭月娥今日（25日）下午先探訪政府物流服務署位於柴灣的政府物料營運中心，其後到深水埗探訪基層長者住戶，並向他們派發口罩及其他日用品。

林鄭在財經事務及庫務局局長劉怡翔、行政長官辦公室主任陳國基和政府物流服務署署長周淑貞陪同下，探訪政府物料營運中心，了解物流署人員透過不同途徑向全球採購個人防護裝備，特別是口罩的情況。

她理解在目前全球供應緊絀的情況下，物流署的採購因種種限制面對很大困難，訂購的口罩往往未能如期付運。

林鄭月娥表示，經立法會撥款成立的 「防疫抗疫基金」已預留10億元供政府進行全球採購，她期望物流署充分利用相關資源，在競爭激烈的國際巿場中迅速採購有關物資，在優先滿足醫護人員和各部門的抗疫需要後，也可與社會大眾尤其是相關行業員工及弱勢社群分享。

她又就將各界捐贈給特區政府的口罩全數轉贈非政府機構一事，聽取物流署職員匯報相關工作。

及後，林鄭月娥聯同運輸及房屋局局長陳帆，參與香港社區組織協會到深水埗區內派發口罩的工作，對象是一些居於「劏房」單位的長者住戶。林鄭月娥在探訪住戶期間，表示政府會盡力增加房屋供應，改善基層的住屋情況，她亦向長者介紹政府近日推出的各項支援措施。

另外，保安局局長李家超今日下午聯同新界社團聯會代表，到訪馬鞍山耀安邨，向長者家庭派發防疫包和健康資訊單張，希望他們保持良好的個人衞生習慣，防止疫情擴散。

責任編輯：劉螢諭